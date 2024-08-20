قالت كييف إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تتراوح من 28 إلى 35 كيلومترًا في منطقة كورسك الروسية، في وقت أعلنت فيه موسكو تشكيل ثلاث مجموعات عسكرية للدفاع عن المناطق الحدودية.

وذكر قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، في إفادة صحفية بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترسل أيضًا قوات إضافية إلى منطقة بوكروفسك في شرق أوكرانيا التي شهدت أعنف المعارك في الآونة الأخيرة، بحسب "رويترز".

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إن روسيا شكلت ثلاث مجموعات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

وسميت المجموعات على اسم مناطق كورسك وبيلغورود وبريانسك.

وتخوض القوات الروسية قتالًا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك منذ السادس من أغسطس/ آب، عندما اقتحم الآلاف من القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا.