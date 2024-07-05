مدافع عن الأقليات.. من هو ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا الجديد؟

أعلن رئيس الحكومة البريطانية الجديد، كير ستارمر، عن تعيين ديفيد لامي، ذي الأصول الأفريقية، وزيرا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة.

ويعد وزير الخارجية الجديد مدافعًا معروفًا عن النشاط الاجتماعي والتنوع والتعددية الثقافية، ويواصل معالجة القضايا الكبرى التي تواجه المجتمع وتقديم حلول ملموسة لإحداث تغيير فعّال. وفق الموقع الرسمي لديفيد لامي.

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ديفيد لامي هو عضو البرلمان عن دائرة توتنهام، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الظل، وهو أحد أبرز واضعي الأجندات في مجالات النشاط الاجتماعي والتنوع والتعددية الثقافية.

كان عضوًا في حكومة حزب العمال السابقة (2001-2010)، ويحظى بالاحترام في مختلف أطياف الحزب، ويعد شخصية معروفة بين عامة الناس.

عمل وزيرًا للعدل في حكومة الظل من أبريل/ نيسان 2020 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

نشر ديفيد في عام 2017 مراجعة معترفًا بها على نطاق واسع حول معاملة الأفراد السود والآسيويين والأقليات العرقية في نظام العدالة الجنائية والنتائج المترتبة عليها.

وفي 2018، قاد ديفيد حملة من أجل منح مواطني ويندراش البريطانيين الجنسية البريطانية الكاملة.

وفي عام 2020، دعا إلى الاعتراف العالمي بأننا لا نستطيع حل مشكلة تغير المناخ دون العدالة العرقية والاجتماعية.

ولد لامي عام 1972 في إحدى المناطق الفقيرة في لندن لأبوين غينيين، والتحق بالمدارس الحكومية.

حقق لامي نجاحًا أكاديميًا، ودرس القانون في جامعة لندن، ثم التحق بعدها بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

بدأت المسيرة السياسية لديفيد لامي في عام 2000، عندما أصبح واحدًا من أصغر نواب حزب العمال، ممثلًا عن توتنهام.

ومنذ ذلك الحين، شغل عدة مناصب وزارية في مجالات الصحة والتعليم والعدل والأعمال.

في عام 2021، عينه زعيم "حزب العمال" كير ستارمر، وزير الظل للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية.

وبرز لامي، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، لأول مرة، داخل حركة العمال، بفضل حملته التي ركزت على قضايا المساواة العرقية.