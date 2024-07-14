أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجدل بمزاعم التحريض ضد والده، وذلك بعد أن تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أخيرا لمحاولة اغتيال، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد.

وشن الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" هجومًا حادًا ضد المعارضة في إسرائيل، وذلك بعد محاولة اغتيال ترامب.

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وقال يائير إن "تحريض اليسار والإعلام ضد رئيس الوزراء نتنياهو يجب أن يتوقف هنا والآن".

في حين ذكر المتحدث باسم حزب "الليكود"، غي ليفي، عبر ذات المنصة، "أن التحريض في الولايات المتحدة الذي أدى إلى محاولة اغتيال ترامب معتدل مقارنة بحملة التحريض المجنونة والخطيرة ضد رئيس الوزراء نتنياهو".

وأشار إلى أن "حملة التحريض ضد نتنياهو، المستمرة منذ ما يقرب من عامين، بتمويل مئات الملايين من الدولارات، يقودها جنرالات سابقون، وأعضاء من النخبة العميقة الجذور وقطاعات كبيرة من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

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وأضاف ليفي أن "هذا التحريض ممكن في ظل الحصانة التي يتمتع بها المحرضون من المستشارة القانونية للحكومة ووكلاء إنفاذ القانون وحتى مع التشجيع غير الشرعي لأعضاء المعارضة، إذا حدث هذا لنا، فلن تكون الدماء إلا على أيديهم، كما أتمنى الشفاء العاجل للرئيس ترامب".

ونجا ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأصيب في الجزء العلوي من أذنه، كما قُتل رجل كان حاضرًا في المسيرة بالرصاص، وقتل مطلق النار أيضًا.