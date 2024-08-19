قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما روسيا أثناء الليل شمل هجوما على العاصمة كييف، مضيفة أنها دمرت 11 طائرة مسيرة هي جميع ما أطلقت موسكو.

وذكرت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام، أن الطائرات دمرت فوق ميكولايف وتشيركاسي وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك وخاركيف وسمي ودونيتسك، بحسب "رويترز".

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وسمع شهود عيان انفجارات بدت كما لو كانت أنظمة دفاع جوي تقوم بعملها في ضواحي كييف في وقت مبكر اليوم الاثنين، بينما ولم ترد أنباء حتى الآن عن أي أضرار جراء الهجوم أو حطام الطائرات المسيرة المتساقط.

وفي سياق منفصل، اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أن أوكرانيا "تزداد قوة" في منطقة كورسك الروسية، مع إعلان كييف أنها فجرت جسرًا ثانيًا في المنطقة.

وقال زيلينسكي في كلمة إن موطئ قدم كييف في كورسك "يزداد قوة" و"الآن نحن نعزز مواقعنا"، وفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية.