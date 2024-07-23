كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن وكالات المراهنات، توقعت عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رغم تراجع نسبة المراهنين بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي.

وكانت تلك الوكالات تشير إلى أن نسبة فوز ترامب بالانتخابات المقبلة تبلغ 71%، إلا أن انسحاب بايدن، أدى إلى انخفاض هذه النسبة إلى 66%، بينما يقول آخرون إنها انخفضت قليلاً فقط إلى 69%.

وسبق أن أعلن بايدن تأييده لنائبته كامالا هاريس للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وقال المتحدث باسم (Oddschecker)، ليون بلاكمان، إن فرص ترامب لعام 2024 شهدت "انخفاضًا هامشيًا" منذ انسحاب بايدن من السباق، حيث انخفضت نسبته من إجمالي الرهانات من 62.7% إلى 44.6%.

وتحظى هاريس التي باتت الأقرب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بنسبة 33% في المراهنات، وهي نسبة قد تزيد في الأيام المقبلة.