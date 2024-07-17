سلط المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي أحمد صالح خلف، الضوء على أبرز الشكوك التي صاحبت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وركز خلف في تحليله على تقييم الإجراءات الأمنية وإجراءات الحماية للشخصيات المهمة التي نفذتها مجموعة الخدمة السرية والتي بمسماها العملياتي هي مجموعة الحماية الخاصة للشخصيات المهمة التي تعمل باللباس المدني كغطاء دون اللجوء للمظهر واللباس العسكري.

وجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأمريكية هو وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي مهمته الرئيسية تنفيذ عمليات الحماية للرئيس وأسرته منذ ما يقارب 120 عامًا وتحديدًا منذ العام 1901 بعد اغتيال الرئيس ويليام ماكنلي في تلك السنة.

كما يتولى جهاز الحماية السرية أيضًا حماية نائب الرئيس وأسرته، والشخصيات المهمة مثل الرؤساء السابقين ومرشحي الرئاسة، إضافة لرؤساء وملوك الدول الذين يزورون البلاد.

وقال خلف إنه "بالتسليم ان محاولة الاغتيال الفاشلة كانت حقيقية وخطط لها ونفذها شاب بعمر العشرين عامًا وحده ودون إسناد أو ترتيب من أي جهة، فإن النتيجة الحتمية للتقييم هي أن الجهاز فشل فشلًا ذريعًا ومستغربًا في تنفيذ الأساسيات المعروفة في هذا المجال أثناء تنفيذ الحماية لواحد من أكثر الشخصيات أهمية و جدلية في العالم".

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وأشار إلى "الإجراءات المطبقة في مثل هذه الحالات والتي فشل فيها جهاز الخدمة السرية بتقييم مستوى التهديد، وهو مرتفع في حالة ترامب نظرًا لكونه مرشحًا للرئاسة، ووجود دعوات مضادة له حمل بعضها تهديدات جدية من داخل المجتمع الأمريكي وأحدها كان الشخص الذي ارتكب محاولة الاغتيال".

ولفت إلى وجود عدة أطواق أمنية تبدأ بالطوق القريب حول الشخصية المهمة – الطوق الخارجي حول مكان الحدث – الطوق البعيد في محيط المنطقة، حيث تنفذ هذه الأطواق عمليات المسح الأمني والتفتيش في محيط الموقع. ومن المستغرب عدم مشاهدتهم للفاعل الذي كان يجلس فوق مبني على مسافة قريبة من ترامب".

وذكر خلف أن "أكثر ما يثير الريبة والشك والاستغراب أيضًا في حادثة الرئيس ترامب هو عدم تطبيق بروتوكول وإجراءات إخلاء الشخصية المهمة عند التعرض لتهديد".

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وأوضح أن "أساسيات وبديهيات عمليات حماية الشخصيات عند التعرض للتهديد (والتي لم تطبق من قبل الخدمة السرية رغم خبراتهم الكبيرة) هي أولاً: "عمل تغطية كاملة للشخصية المهمة من قبل أفراد الحرس باستخدام أدوات مضادة للرصاص مثل (Bulletproof Blanket) والتي يعرفها كل من يعمل في هذا المجال وهي عبارة عن قطعة مضادة للرصاص يحملها أحد أفراد الحرس في حقيبة يتم تغطية الشخصية المهمة بها وهي مرنة أكثر من درع مضاد الرصاص".

وثانيًا بحسب المحلل نفسه، "يتم إخفاء جسد الشخصية بالكامل وقد يتطلب ذلك أحيانًا انبطاح الشخصية وسحبه للمركبة دون تعريض أي جزء من جسده لخطر إطلاق النار".

وثالثًا: "لا يسمح للشخصية بالتصرف نهائيًا أو مقاومة إجراءات الحرس بل يتم تطبيق هذه الإجراءات عليه فورًا ودون الأخذ بعين الاعتبار قبوله من عدمه".

وأردف المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي أن "ما حدث في حالة حادثة ترامب أن الحرس المحيط وبشكل مستغرب استخدموا أيديهم لحمايته ولم يتم استخدام أي أداة مضادة للرصاص".

وتابع: "الأغرب أنهم سمحوا لترامب بالوقوف وإظهار رأسه والجزء العلوي من جسده وأكثر من ذلك قام بالإشارة للجمهور وتحيتهم، وهذا لم يحدث أبدًا في أي حالة مشابهة في العالم لإخلاء شخصية مهمة. مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة ما جرى".