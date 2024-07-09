خلال قمة "الناتو".. ستولتنبرغ يحث على مواصلة دعم أوكرانيا

حثّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، زعماء الحلف، الثلاثاء، على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال ينس ستولتنبرغ، في بداية قمة في واشنطن للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الحلف، إن نتيجة الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن، وفق "رويترز".

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من تاريخه.

وتابع ستولتنبرج: "لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة. لا توجد خيارات خالية من المخاطر في الحرب".

وأردف: "التكلفة الأكبر والمخاطرة الأكبر ستكون إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".