مع استمرار الصراع الأمريكي الصيني، على أسس سياسية واقتصادية، تساءلت "فورين أفيرز" عن الرئيس الأمريكي المفضل لدى بكين، في ظل التنافس المتوقع بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وبحسب المجلة، لا تتوقع الصين حدوث تغيرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاهها في جميع الأحوال.

وقالت إن بكين تحاول مع ذلك فهم تيارات التفكير الحالية في واشنطن التي قد تهيمن على سياستها في نهاية المطاف.

وأشارت "فورين أفيرز: إلى أن هناك إجماعا لدى كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة التعامل مع الصين باعتبارها خصمًا رئيسيًا.

وقالت إنه بدلاً من التعامل مع الصين باعتبارها شريكاً تجارياً ومنافساً في بعض الأحيان، فإن الولايات المتحدة اعتبرتها "قوة رجعية"، ومنافساً إستراتيجياً، بل وحتى تهديداً.

ورأت المجلة أن إدارة الرئيس بايدن قامت بتعزيز هذا التحول تجاه الصين، بل وذهبت به إلى أبعد من ذلك في عدد من القضايا، كما أن إدارة ترامب الأولى اتبعت نهجا أكثر تصادمية في العلاقات مع بكين.

ويرى مراقبون صينيون أن النهج العام الأمريكي لكلا الحزبين تجاه الصين، الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، هو انعكاس للمخاوف السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، بحسب "فورين أفيرز".

وتابعت المجلة بالقول إن شعار ترامب "أمريكا أولا" وعبارة بايدن "السياسة الخارجية للطبقة المتوسطة" يُظهران بوضوح العلاقة الوثيقة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة وخاصة تجاه الصين.

وأضافت أن نهج "أمريكا أولا" كان إلى حد كبير استجابة لمخاوف الناخبين الأمريكيين بشأن العولمة والهجرة، ونتيجة لذلك، قامت إدارة ترامب برفع الحواجز التجارية، وتقييد الهجرة.

وفي المقابل، فإن سياسة بايدن الخارجية تشترك في اعتبارات سياسية مماثلة مع سياسة ترامب، حيث تهدف إلى إعادة التوازن بين السياسات الصناعية المحلية والقواعد الاقتصادية الدولية لتعزيز المصالح المحلية.

وعلى الرغم من أنها تنافست بشدة مع الصين، فإن إدارة بايدن حافظت على قنوات اتصال منتظمة رفيعة المستوى، وواصلت استكشاف مجالات التعاون مع الصين.

وشددت المجلة على أن كلا الحزبين يتنافسان على إنتاج أقوى خطاب سياسي حول التعامل الصارم مع بكين وتقييد دورها العالمي، مشيرة إلى أن هناك إجماعا واسع النطاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أن الصين تشكل تحدياً كبيراً.

ورأى المقال أن "الصين تظل تشكل الأولوية القصوى في إستراتيجية واشنطن العالمية المعلنة".

فشل أمريكي

في المقابل، يؤكد محللا السياسة الخارجية روبرت بلاكويل وريتشارد فونتين أن إدارات بايدن وترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما جميعها، فشلت بطرق مختلفة، في تطوير سياسات قوية ومتماسكة تجاه الصين وبقية دول آسيا.

وتقول المجلة إن السياسة تجاه الصين تحتاج إلى أسس مشتركة بين الحزبين لكي تنجح، ومع ذلك، يبدو أنه لا توجد وجهة نظر واحدة في واشنطن حول النهج الأفضل تجاه الصين أو عن أكثر التحديات خطورة سواء الجانب السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو الحوكمة العالمية.

وبالنسبة لبكين، فإن هذا النقاش غير المستقر داخل واشنطن يعني أنه من الأهمية بمكان فهم كيفية تأثير هذه الأساليب المختلفة على سياسة الولايات المتحدة تجاهها، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الإدارة القادمة.

وطرحت المجلة التساؤل عمن تفضل الصين، الجمهوريين أم الديمقراطيين، مشددة على من الصعب الحكم على ما إذا كان الديمقراطيون أو الجمهوريون قد قدموا مساهمة أكبر في العلاقات الأمريكية الصينية في ظل حالة عدم اليقين على التقييمات الصينية للحزبين اليوم.

وبحسب استطلاعات الرأي العام داخل الولايات المتحدة، وحالة الإجماع بين الحزبين حول الصين في واشنطن، فإن واشنطن ستستمر في إعطاء الأولوية للمنافسة الإستراتيجية مع الصين بصرف النظر عمن سيتم انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

وقالت "فورين أفيرز": "ستبقى سياسة الاحتواء قائمة في نهج واشنطن تجاه بكين، مع احتلال التعاون والتبادلات مع بكين مقعدًا خلفيًا".

وفي حال عودة ترامب، فإن إدارته الجديدة سوف تنتهج سياسة تجارية أكثر عدوانية تجاه الصين، ولكن وفي المقابل، ترى المجلة أنه نظراً لولع ترامب بعقد الصفقات، فقد يقرر متابعة اتفاقيات ثنائية مع بكين بشأن السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا.

أما في حال انتخاب هاريس، فستعمل إدارتها على افتراض أنها ستحتفظ بالكثير من نهج بايدن، على تكثيف المنافسة الإستراتيجية مع بكين وتعزيز جهود بايدن لبناء تحالف من الدول الغربية والآسيوية في مواجهة الصين، وفقا لـ"فورين أفيرز".