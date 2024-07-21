أعلن الجيش الروسي، الأحد، سيطرته على بلدتين صغيرتين في شالروسي، في إطار مواصلته نزع الأراضي في بعض قطاعات الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية، إنّ "وحدات مجموعة "الغرب" حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".

وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في شباط/ فبراير 2022، على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة عن الأخرى حوالي 15 كلم.

ومنذ الخريف الفائت، يواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العديد والعتاد هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كلم.

وسيطرت القوات الروسية في الشرق على العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة.

وتُركز حاليًّا في منطقة دونيتسك على بلوغ مدينتي نيويورك وتوريتسك، وفق فرانس برس.