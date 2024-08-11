قدم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، قائمة الوزراء المقترحة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النواب، اليوم الأحد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا".

وسيبدأ البرلمان، غداً الاثنين، دراسة أهلية المرشحين من قبل اللجنة البرلمانية للتصويت عليها في جلسة علنية.

واقترح قالیباف في منصب وزير النفط، محسن باك نجاد.

من هو محسن نجاد؟

هو من مواليد عام 1966 في العاصمة طهران، سياسي مقرب من معسكر الإصلاحيين، وكان نائب لوزير النفط للإشراف على موارد الهيدروكربون منذ عام 2018 وحتى 2021، وهو آخر منصب شغله في سيرته الذاتية.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طهران، وماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة أمير كبير للتكنولوجيا.

وبدأ حياته المهنية في وزارة الطاقة منذ تسعينيات القرن الماضي، عمل باك نجاد مستشارًا لوزير النفط، ورئيس وزارة الإشراف على الوقود البترولي من عام 1997 وحتى 1998، ثم عمل بمنصب مدير عام للتصدير البترولي والتفتيش الفني لوزارة البترول من أواخر 1988 وحتى 2000.

عمل نجاد عضوًا في مجلس إدارة شركة النفط المركزية في إيران من 2001 وحتى 2007، وتولى منصب آخر وهو مدير التخطيط لشركة النفط المركزي في إيران من 2005 وحتى 2007.

عاد إلى مقر وزارة النفط مجددًا في 2013 في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، وكان المدير العام لصادرات النفط في وزارة النفط مدة عام.

ومن عام 2013 وحتى 2015 تولى منصب المدير التنفيذي، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة تجارة النفط الإيرانية المعروفة بـ"شركة نيكو".

واليوم قدمه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى البرلمان ضمن قائمة المرشحين في حكومة لشغل منصب وزارة النفط.