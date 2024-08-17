"قنبلة قذرة".. جبهة كورسك تشتعل وروسيا تحذّر من "استفزازات نووية"

شهدت مقاطعة كورسك الروسية معارك عنيفة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية المتوغلة، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أطقم "كا-52" هاجمت آليات عسكرية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة: "نفذت أطقم طيران الجيش على متن طائرات هليكوبتر من طراز "كا-52" ضربة جوية ضد معدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

كما أعلنت أنها "صدت" هجمات أوكرانية بالقرب من 3 بلدات في منطقة كورسك، التي تشهد منذ 6 أغسطس/ آب هجومًا بريًّا غير مسبوق عبر الحدود تشنه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنود الروس صدوا هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو، وروسكوي، وتشيركاسكوي بوريتشنوي"، وفق وكالة "فرانس برس".

من جهتها، أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة كورسك، استسلام وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة كوماروفكا.

وقالت إن "الوحدة التي استسلمت تتكون من 24 جنديا من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث عملت بالتنسيق مع الجانب الروسي للاستسلام".

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات روسية من استفزازات أوكرانية نووية، تتضمن التخطيط لشن هجمات على محطات للطاقة النووية في كورسك ومناطق أخرى في العمق الروسي.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية نقلت على لسان المراسل العسكري مارات خيرولين، الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة".

وقال خيرولين: "تفيد مصادر على الجانب الآخر بأن الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز نووي، تفجير قنبلة نووية قذرة، ويخططون لضرب مناطق تخزين الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية".

من جانبها، حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من مخططات أوكرانية لمهاجمة محطة كورسك النووية.

وقالت الوزارة في بيان: "تقيّم وزارة الدفاع الروسية، بالجدية الواجبة، المعلومات الواردة حول اعتزام نظام كييف شن هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية".

وأضافت: "الهدف من استفزاز كييف محطة كورسك للطاقة النووية هو من أجل اتهام روسيا بقصف المحطة لخلق حجة لمهاجمة المنشآت النووية في أوكرانيا"، مشددة أنه "إذا بدأ نظام كييف تنفيذ خطط إجرامية تهدف إلى خلق كارثة ذات تلوث إشعاعي في الجزء الأوروبي من القارة، فسيتم اتخاذ تدابير عسكرية صارمة رداً على ذلك".