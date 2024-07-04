انتخابات بريطانيا.. بدء الاستفتاء على 14 عاماً من حكم المحافظين

فتحت مراكز الاقتراع أمام البريطانيين للتصويت في انتخابات تشريعية يتوقع أن تطلق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، فيما يتوقع فوز العماليين وخروج المحافظين من السلطة بعدما استمروا في الحكم 14 عاماً شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية عدّة.

وينظر إلى الانتخابات الراهنة على أنها استفتاء على حكم المحافظين خلال تلك الفترة التي شهدت تحولات وأزمات عدة، أبرزها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتداعياته.

وأثار تتالي الأزمات منذ العام 2010، من الانقسامات الناجمة عن البريكست إلى إدارة جائحة كوفيد الفوضوية والارتفاع الكبير في الأسعار ومستويات الفقر العالية والنظام الصحي العام المتهالك والتغيير المستمر لرؤساء الحكومة، تطلّعاً كبيراً إلى التغيير دفع المحافظين في الأيام الأخيرة إلى الإقرار بأنّهم لا يسعون إلى الفوز بل إلى الحد من الغالبية التي يتوقّع أن يحقّقها حزب العمال.

وفي حال عدم حصول أي مفاجآت، يتوقع أن يكلف الملك تشارلز الثالث كير ستارمر المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان البالغ من العمر 61 عاماً، تشكيل حكومة بعدما أعاد حزبه إلى اليسار الوسط وتعهّد إعادة "الجدية" إلى السلطة.

وقبل فتح صناديق الاقتراع، قال هذا النائب الذي دخل عالم السياسة قبل تسعة أعوام فقط، "يمكن للمملكة المتحدة أن تفتح اليوم فصلاً جديداً. حقبة جديدة من الأمل والفرص بعد 14 عاماً من الفوضى والانحدار". حسب وكالة "رويترز".

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وتأتي الانتخابات وسط توقعات بأن يحقق حزب العمال المعارض فوزا كاسحاً، وذلك بعد أسوأ هزيمة له حققها في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2019.

ودُعي أكثر من 46 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد مقاعد مجلس العموم المؤلف من 650 مقعداً. ويتمّ انتخاب كلّ نائب بالنظام الفردي، ما يعطي الأفضلية للأحزاب الرئيسية.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعد السابعة صباحاً على أن تُغلق عند الساعة 22,00 ليلاً بالتوقيت المحلي. وستُعطي الاستطلاعات الأولية فكرة عن النتيجة عند الإغلاق قبل ظهور النتائج عند ساعات الصباح الأولى.

ويبرز تساؤلان رئيسيان، يتعلّق الأول بحجم انتصار حزب العمال وهزيمة رئيس الوزراء ريشي سوناك، العاجز عن إحداث أي زخم بعدما أمضى 20 شهراً في منصبه. أمّا السؤال الثاني فيرتبط بكيفية ترجمة اختراق حزب "إصلاح المملكة المتحدة" المناهض للهجرة والنظام بقيادة نايجل فاراج المدافع الأكبر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي استطلاعات الرأي، حصل حزب العمال على متوسط 40 في المئة من نوايا التصويت مقارنة بـ22 في المئة للمحافظين و16 في المئة للإصلاح و10 في المئة للديموقراطيين الليبراليين (وسطيين).