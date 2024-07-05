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أقصاه صحفي.. غالوي يخسر مقعده البرلماني في انتخابات بريطانيا

أقصاه صحفي.. غالوي يخسر مقعده البرلماني في انتخابات بريطانيا
جورج غالويالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 2:27 ص

خسر السياسي اليساري المخضرم جورج غالاوي مقعده في البرلمان في الانتخابات البريطانية التي جرت، الخميس، بعد هزيمته أمام مرشح حزب "العمال" في بلدة "روتشديل" شمال إنجلترا.

وتمتع غالاوي بالمقعد البرلماني لمدة 4 أشهر فقط بعد فوزه في الانتخابات الفرعية التي جرت في أعقاب وفاة النائب السابق عن المدينة، وفق "رويترز".

وفي مارس/ آذار الماضي، ساعدت حملة غالاوي المؤيدة للفلسطينيين في الفوز بأصوات المسلمين في البلدة.

وكانت هذه المرة السابعة التي يفوز فيها غالوي بمقعد في البرلمان ممثلاً لحزب "عمال بريطانيا" اليساري.

وجاء هذا الفوز بعد أن سحب حزب "العمال" دعمه لمرشحه بسبب تسجيل يتبنى فيه نظريات مؤامرة حول إسرائيل.

وقال كل من حزب "المحافظين" وحزب "العمال" إنهما يريدان وقف القتال في غزة لكنهما أيدا أيضاً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأثار ذلك غضباً بين المسلمين البالغ عددهم 3.9 مليون ويشكلون 6.5% من سكان بريطانيا.

وانتقد غالواي حزب "العمال" لدعمه إسرائيل في حرب غزة خلال حملته الانتخابية التي فاز فيها في مارس/ آذار.

لكن غالوي خسر هذه المرة أمام مرشح حزب "العمال" بول ووه، وهو صحفي سابق في الشؤون السياسية عمل من قبل في صحيفتي "إندبندنت" و"إيفننج ستاندارد"، ونشأ في المدينة.

وكان جالاوي (69 عاما) نفسه عضوا سابقا في البرلمان عن حزب العمال قبل طرده من الحزب عام 2003 لانتقاده رئيس الوزراء آنذاك توني بلير بشأن حرب العراق.

بريطانياانتخاباتحزب العمالالبرلمان البريطاني

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