اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الثلاثاء، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بالسعي للسلطة من أجل مصلحته الشخصية.

وقال أوباما في كلمة له خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، المنعقد في شيكاغو، إن ترامب يريد أن يُظهر البلاد على أنها منقسمة، ولا نريد 4 سنوات أخرى من كذب ترامب.

وأكد أوباما أن الولايات المتحدة "مستعدة" لأن تصبح كامالا هاريس رئيستها، وهي مستعدّة للمنصب. إنها شخص قضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يُسمعوا صوتهم".

وأكد أن هاريس حاربت من أجل الأسر الأمريكية، وأنها لا تركز على مشاكلها بل على مشاكل الأمريكيين، ومهمتنا لإقناع الناس برؤية هاريس ووالز لن تكون سهلة، على حد قوله.

وشدد على أن "ترمب لا ينظر للأمور بنفس رؤية هاريس ووالز، مضيفاً: "أعتقد أن ترامب بات خائفاً من الخسارة أمام هاريس".

وكانت زوجته السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما قد اعتبرت في خطاب أمام مؤتمر الحزب أن "الأمل قد عاد" باختيار كامالا هاريس مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية.

وقالت ميشيل، التي تتمتع بشعبية جارفة في أوساط الديمقراطيين: "هناك شيء سحري ورائع في الهواء"، مضيفة "إنها قوة الأمل المعدية".