اللحظات الحاسمة.. هذا ما فعله كروكس ساعات قبل استهداف ترامب

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تفاصيل متعلقة بتحركات توماس ماثيو كروكس، مطلق النار على المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال الساعات الـ 48 التي سبقت تنفيذه لمحاولة الاغتيال.

وبعد نحو يومين على إطلاق النار، ومقتل المنفذ، أعرب محققون عن دهشتهم من نقص الأدلة التي وجدوها بشأن معتقدات كروكس، ودوافعه المحتملة.

ونقلت الشبكة عن مصادر إنفاذ القانون أنه وحتى بعد اختراق هاتفه، وتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به والبحث في سجلات بحثه وغرفة نومه، وإجراء مقابلات مع عائلته وأصدقائه، لم يعثر العملاء بعد على أدلة تشير إلى وجود دافع سياسي أو أيديولوجي لإطلاق النار.

وقالت المصادر إنه بدلاً من ذلك، يبدو أن الأدلة التي عثر عليها المحققون تظهر أنشطة اعتيادية عبر الإنترنت بما في ذلك الاهتمام ببرمجة الكمبيوتر والألعاب.

وقالت مصادر الشبكة إن كروكس ذهب، يوم الجمعة، وقبل إطلاق النار بيوم واحد، إلى ميدان الرماية الذي كان عضوًا فيه، وتدرب على إطلاق النار، وأضافوا أنه ذهب، صباح اليوم، الذي نفذ فيه محاولة الاغتيال، إلى متجر "هوم ديبو"، حيث اشترى سُلمًا طوله 5 أقدام، ومن ثم اتجه نحو متجر أسلحة واشترى 50 طلقة ذخيرة.

بعد ذلك، قاد كروكس سيارته "هيونداي سوناتا" على بعد حوالي ساعة شمالًا، لينضم إلى آلاف الأشخاص من جميع أنحاء المنطقة الذين توافدوا على تجمع ترامب في باتلر.

ويعتقد المحققون أنه استخدم سلّمه الذي اشتراه حديثًا لتسلق مبنى مجاور للتجمع، وفتح النار على الرئيس السابق.

وقالت المصادر إن الشاب أوقف السيارة خارج التجمع، وكانت هناك عبوة ناسفة مخبأة في صندوق السيارة متصلة بجهاز إرسال كان يحمله.

ومن غير الواضح كيف قام كروكس بتجميع العبوات الناسفة الموجودة في سيارته.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين الذين قاموا بتحليل سجلات بحثه على الإنترنت لم يعثروا على أي مؤشر على أنه كان يبحث عن كيفية صنع متفجرات محلية الصنع.

وقال المسؤول إن السلاح كان واحدًا من بين أكثر من 20 سلاحًا ناريًا مسجلاً لدى كروكس، تم الاحتفاظ بها في منزل العائلة، وفقًا لسجلات شرطة ولاية بنسلفانيا التي استعرضها المحققون، إذ تم شراء جميع الأسلحة بشكل قانوني.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في إنفاذ القانون أن والدي كروكس أخبرا المحققين أنه لم يكن لديه أصدقاء على ما يبدو، ولا يبدو أيضًا أن لديه أي ميول سياسية.