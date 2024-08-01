كيان جمعة - موسكو

أكد سيناتور روسي، أن بلاده لن تهزم في أوكرانيا، بنهاية الأمر، حتى لو اشتعلت الحرب العالمية الثالثة، موضحًا: "لدينا أسلحة تشغيل ذاتي تعمل حتى دون تدخل بشري".

ورفض السيناتور سيرغي فياتشيسلافوفيتش بيزدينيجنيخ، في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، الخوض في التفاصيل أكثر، مكتفيًا: "هذه ستكون نهاية الغرب وأوكرانيا".

الانتخابات الأمريكية

وعن الاستحقاق الانتخابي الأمريكي بعد عدة أشهر، وتأثير اسم الرئيس المنتخب على الحرب الروسية الأوكرانية، قلّل السيناتور الروسي، من تأثير اسم الرئيس الأمريكي القادم على مسار الحرب.

وأضاف: "حسنًا لننتظر ونرَ، نحن نتساءل أي ذئب أفضل.. الأسود أم الأبيض؟ لكن بالنهاية كلهم وحوش وسياستهم وحشية، برأيي الوضع لن يتغير بعد الانتخابات، لكن سنرى ربما يكون للعوامل الشخصية تأثير ما".

وأوضح بيزدينيجنيخ، أن "ترامب إذا نجح فهو يأتي للمرة الثانية. وربما في هذه السنوات الأربع راجع سياساته، ورأى أن الأمور تغيرت، وربما يطرأ تغيير على سياسته خلال الفترة الرئاسية السابقة، لكن بشكل عام في واشنطن هناك قوى عميقة تحاول اللعب في المياه العكرة ولها الدور الأساس بالتخطيط للسياسات الخارجية".

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العقوبات الغربية

ورأى بيزدينيجنيخ وهو عضو لجنة الأمن والدفاع الروسي، أن أوروبا تعاقب نفسها من خلال العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا، مؤكدًا أن الاقتصاد الروسي لم يتأثر بهذه العقوبات، "فكل شيء متوفر بل هناك مؤشرات على تحسن في النمو الاقتصادي في بعض المراحل".

وقال: "الأمر بسيط إذا لم يريدوا التعاون الاقتصادي معنا؛ فلدينا البديل، وهذه فرصة للصين والبلدان الأخرى التي تريد العمل مع روسيا، فنحن لم نخسر شيئًا، بل هم خسروا؛ لأنهم لا يريدون تطوير الاقتصاد، ونحن لدينا شركاء آخرون حيث اتجهنا شرقا وجنوبا وهناك فرص عظيمة في الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وكشف بيزدينيجنيخ، أنه تلقى رسائل من بريطانيا بوضعه شخصيًّا تحت قائمة العقوبات، مبينًا أنه يعدّ ذلك غباءً سياسيًّا ذلك أنه لم يزر بريطانيا في حياته. قائلًا: منذ فترة قصيرة اشتريت منزلًا في منطقتي، فلم يكن لدي بيت، وأنا أعمل فقط من أجل وطني حتى اسم عائلتي باللغة الروسية يعني فقير فماذا ستضرني العقوبات الإنجليزية؟.

العلاقات الروسية الإماراتية

وعن مستقبل العلاقات الروسية الإماراتية قال السيناتور: "أنا سعيد أن في الشرق الأوسط هناك دولة ناجحة ومتطورة ومهمة مثل الإمارات، وتقيم علاقات جيدة مع روسيا، ولا تنحني للضغط الغربي، ونحن تاريخيًّا لا ننسى من يقف معنا ليس فقط في الحرب، بل في السلم أيضًا. وإذا وجدنا الاحترام والصدق نرد بالشي نفسه، بل أكثر ونحن والإمارات يمكن أن نقوم بمشاريع ثنائية مهمة اقتصاديًّا وسياسيًّا، ولدنيا مستقبل؛ فالروس بشكل عام، يفضلون أن يتجهوا إلى السياحة أو الاستثمار في بلد يحترم روسيا وصديق لروسيا".

الوضع في غزة

ووصف السيناتور الروسي أن ما يحدث في غزة يرقى لتسمية "إبادة جماعية"، وأن هذه التطورات الأخيرة في المنطقة تفتح الباب أمام حرب كبرى، مبينًا أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تفتح الباب لحرب كبرى.

وقال: "هذا الأمر يعد كارثة ليس فقط للشرق الأوسط، بل للعالم كله، أتحدث الآن كشخص عادي وليس سياسيًّا، وأعدّ ما حدث في طهران عملًا إرهابيًّا، وما حدث في غزة هو مجزرة جماعية وأمر غير قانوني وغير مقبول بكل الأعراف والقوانين".

وأضاف أن "اندلاع حرب كبيرة هو كارثة، ليس فقط للشرق الأوسط، بل للعالم كله وهذا ما لا أتمنى حدوثه، وبعد ما حدث في طهران من اغتيال لرئيس المكتب السياسي في حماس وقصف بيروت أصبحت كل الاحتمالات قائمة".

الجبهة الأوكرانية

وحول تطورات الوضع الميداني على الجبهة الأوكرانية، قال بيزدينيجنيخ، إن "من الواضح أن روسيا تتقدم بشكل تدريجي، وإن هناك إنجازات على الأرض، ولولا مساعدة الغرب بالسلاح والمال لأوكرانيا كان يمكن أن تنتهي الحرب خلال فترة قصيرة؛ لأن روسيا بلد متقدم في مجال الصناعة العسكرية، ولدينا إمكانية تكنولوجية كبيرة حتى لتدمير أوكرانيا بشكل تام".

وأضاف "في الوقت ذاته، نحن نحارب جنودًا مثل جنودنا أي بالشجاعة ذاتها والشخصية والسلوك، حيث درسنا في المدارس العسكرية نفسها وتدربنا وتربينا معًا، وما لدينا لديهم بالنسبة للتربية والسلوك، لكن لديهم مساعدة إضافية من الغرب".

وتابع عن الفرق بين المقاتلين الروس والأوكران: "المقاتلون الروس أصحاب مبدأ للغاية، وإذا قررنا شيئًا نذهب فيه للنهاية، ولكن الأوكران لديهم ليس فقط مساعدة، بل أيديولوجية الناتو وتدريب الناتو، وفي الوقت نفسه، عنصرية النازية، وعلى هذا الأساس أصبحوا متطرفين جدًّا، لكن كم بقي منهم؟ هذا سؤال مهم لا نستطيع معرفة جوابه على وجه الدقة، حيث تم القضاء على بعض الوحدات 5 مرات، وتقوم بتجديد مقاتليها، وفي كل مرة يأتي ألفا مقاتل أي إن الوحدات العسكرية الأوكرانية جددت مقاتليها 5 مرات".