فورين أفيرز: "هيمنة" المتشددين تقلص تأثير بزشكيان على السياسة الإيرانية

قللت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية من أثر فوز البرلماني الإصلاحي مسعود بزشكيان برئاسة إيران، مؤكدة أنه لن يغير الكثير في سياسة بلاده، في ظل هيمنة "المؤسسة المحافظة" بزعامة المرشد الأعلى.

وقالت المجلة إن فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في إيران كان مفاجئًا، إلا أن "حكومة بزشكيان قد تعمل من الناحية العملية، بشكل يشبه إلى حد كبير حكومة سلفه رئيسي".

بزشكيان عمل على إثبات أنه المرشح الأكثر قدرة على تنفيذ سياسات خامنئي. فورين أفيرز

وأشارت إلى أن بزشكيان يعد رجلًا معتدلًا نسبيًا وقد تعهد بالتعامل مع الغرب، وإنهاء تصفية مواقع الإنترنت، ووقف مضايقة الشرطة الدينية للنساء، وهو برنامج لم تؤيده النخبة الدينية في البلاد.

ورأت المجلة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كان يريد رئيسًا على غرار سلف بزشكيان المتشدد، إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو/أيار.

وتابعت بالقول "إن رئيس إيران الجديد، مثله كمثل الرئيس السابق، يخلص لبنية الجمهورية وهويتها، فخلال حملته الانتخابية، لم يعد بإجراء تغييرات جذرية في البلاد".

وعدّت المجلة أن "الزمن الذي اعتاد فيه المرشحون الإيرانيون اقتراح رؤى سامية لتعزيز الديمقراطية، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والتقارب مع الولايات المتحدة، قد ولى منذ زمن طويل".

وعمل بزشكيان على إثبات أنه المرشح الأكثر قدرة على تنفيذ السياسات التي وضعها خامنئي وتعهد بالولاء، مرارًا وتكرارًا، للمرشد الأعلى.

وقالت "فورين أفيرز" إن سبب الانخفاض التاريخيّ في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة هو أن بزشكيان رفض الانقسام بين الإصلاحيين والمحافظين، مشيرة إلى أنه لا ينتمي إلى أي معسكر سياسي على الرغم من أن الانتخابات ضمت مرشحين ذوي وجهات نظر مختلفة.

تحولات متوقعة

مع ذلك، قالت "فورين أفيرز" إن فوز بزشكيان سيؤدي إلى إحداث بعض التحولات في السياسة الإيرانية.

وأوضحت بالقول "قد تتوصل حكومته، على سبيل المثال، إلى اتفاق نووي متواضع مع واشنطن، ويمكنها أيضًا أن تخلق بعض المساحة الاجتماعية والسياسية لمواطنيها، وخاصة للشباب والنساء".

وأكدت "إذا تحققت هذه الإجراءات، فإنها ستخفف من مصاعب الحياة اليومية للإيرانيين وتعزز الشعور بالأمل والتفاؤل".

وفي المقابل، اعتبرت المجلة أن بزشكيان سيقوم بمهامه بتنسيق سلس مع المرشد الأعلى، تمامًا كما فعل رئيسي، وستحافظ البلاد على سياساتها الإقليمية وبرنامجها النووي، وستعمل على تعزيز صداقاتها مع الصين وروسيا.

وأكدت أن حكومة بزشكيان "ستعمل على ضمان احتفاظ الحرس الثوري باستقلاله الاقتصادي والسياسي، ما يسمح له بمواصلة سلوكه الفاسد ومواصلة قمع المنشقين".

"لن يغير الكثير"

وأكدت المجلة أن من الراجح أن يسن بزشكيان، بوصفه رئيسًا، بعض السياسات الجديدة، كما سيعمل على الحد من الرقابة على الإنترنت، ما يسمح للملايين من الناس بالوصول إلى مواقع الويب دون استخدام برامج باهظة الثمن لمكافحة "فلترة المواقع".

وأشارت إلى أن "الرئيس المفاجأة" سيواصل مبادرات لتحسين الرعاية الصحية والحصول على التعليم للفقراء، وسيعمل على خلق بيئة أقل تقييدًا إلى حد ما للصحافة والنساء والإيرانيين العاديين طالما أن أنشطتهم لا تشكل تهديدًا للنظام.

وفي المقابل، شددت المجلة على أن ميزان القوى الحالي في طهران سيمنع بزشكيان من إجراء تغييرات أعمق، إذ تسيطر المؤسسة المحافظة، بقيادة خامنئي، على مراكز السلطة في البلاد كافة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، والقضاء، ووسائل الإعلام، وقسم كبير من الاقتصاد.

تحديات اقتصادية

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت "فورين أفيرز"، إن من غير الراجح أن يتمكن الرئيس الجديد من معالجة التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد الإيراني.

وأوضحت "قد يحقق فريقه الاقتصادي ذو الخبرة بعض الانضباط في النظام المالي للبلاد، ويخفض معدل التضخم، ولكن الكيانات التي تسيطر على النظم البيئية الاقتصادية في إيران تخضع إلى حد كبير لسيطرة المرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني ناهيك عن سيطرتهما على النظام البيئي والاجتماعي".

الاتفاق النووي

وحول الاتفاق النووي رأت المجلة أن "خامنئي ينظر إلى الانفتاح على واشنطن بعين الشك، معتبرًا أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تؤدي إلا إلى استعداء الصين وروسيا، لكن حلفاء الرئيس الجديد ما زالوا يعتقدون أن لديهم المساحة اللازمة للنجاح".

وأشارت المجلة إلى أنه حتى مع فوز بزشكيان، فإن المعتدلين في إيران يظلون ضعفاء. وأردفت "حتى لو أعطى خامنئي لبيزيشكيان قيودًا أقل نسبيًا، فمن غير الراجح أن تتفاوض حكومته على اتفاق نووي طموح آخر".

وسيكون بديل ذلك، وفقًا للمجلة الأمريكية، التوقيع على اتفاق يمكن أن يجمد التقدم النووي الإيراني، أو يحد منه تدريجيًا.

وعدّت فورين أفيرز أن قيام المحافظين في إيران بتخريب هذا الاتفاق سيكون أقل احتمالاً؛ مما كان عليه الحال في اتفاق العام 2015.

وخلصت إلى أنه ينبغي على واشنطن أن تبذل جهدًا لصياغة مثل هذا الاتفاق، الذي من شأنه أن يضيف بعض الاستقرار إلى منطقة مضطربة، كما يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على قنوات مفتوحة مع طهران.

ورغم ذلك، حذرت المجلة من أنه لا ينبغي للمسؤولين والمعلقين الأمريكيين المبالغة في التفاؤل بشأن رئاسة بزشكيان، وينبغي لهم أن يتجنبوا تأطير أي مفاوضات مع الإدارة الإيرانية الجديدة باعتبارها بداية لتحقيق اختراق دبلوماسي.