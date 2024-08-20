أفاد مصدر عسكري كوري جنوبي، بأن جندياً من كوريا الشمالية انشق وفرّ إلى الجارة الجنوبية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وفق وكالة "يونهاب".

وذكرت الوكالة أن الجندي عبر خط ترسيم الحدود العسكرية في بلدة "غوسيونغ" بإقليم "غانغوون"، شرق العاصمة "سيئول"، معلناً نيته الانشقاق إلى الجنوب.

وقال المصدر العسكري: "تمكن جيشنا من رصد الجندي من الجبهة الشرقية لخط ترسيم الحدود العسكرية للجانب الشمالي داخل المنطقة منزوعة السلاح، التي تفصل بين الكوريتين، وقام بمساعدته على الوصول إلى الجنوب".

وأوضحت الوكالة أن الجندي، الذي يحمل رتبة "رقيب أول"، كان يرتدي الزي العسكري، ووصل سيراً على الأقدام إلى المنطقة العسكرية التي تشرف عليها الفرقة 22 التابعة للجيش الكوري الجنوبي".

وبحسب "يونهاب"، سلمت السلطات العسكرية الجندي المنشق إلى الجهات المختصة التي تُجري تحقيقاً في ملابسات انشقاقه وكيفية وصوله إلى الجنوب.

وجاء انشقاق الجندي الكوري الشمالي، بعد أسبوعين تقريباً من انشقاق مواطن كوري شمالي إلى الجنوب، من خلال عبور المنطقة المحايدة لمصب نهر "هان" الواقع غربي الحدود البرية بين الكوريتين.

وانشقاق الكوريين الشماليين وفرارهم عبر الحدود محفوف بالمخاطر ونادر نسبياً، لذا يشق معظم الهاربين طريقهم إلى الجنوب عبر الصين أو دول أخرى.