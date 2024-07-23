حذَّر مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، من ثغرات أمنية خطيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء.

وجاء في التقرير السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل أن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يجب أن يكون من أكثر المكاتب المحمية فيما يتعلق بأمن المعلومات".

وعبر عن شكوكه بقيام موظفين سابقين باستخدام حساباتهم في مكتب رئيس الوزراء بعد انتهاء فترة عملهم".

وأوضح إنجلمان، أنه "تم تقليص قدرة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على اكتشاف العمليات غير المصرح بها في أنظمة الشبكة، وكشف الهجمات والتعامل معها أيضًا، وهذه إخفاقات خطيرة يجب تصحيحها في أسرع وقت ممكن".

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وقالت الصحيفة إنه، خلال شهري مارس/ آذار وأغسطس/ آب 2023، أجرى مكتب مراقب الدولة في إسرائيل تحقيقًا بشأن حماية المعلومات الموجودة بشكل رئيس في شبكات الحاسوب التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك الشبكات السرية.

وكشفت التحقيقات عن أوجه قصور واضحة في مختلف جوانب الإدارة العليا فيما يتعلق بأمن المعلومات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك ما يتعلق بترتيبات عمل اللجان التوجيهية للحماية السيبرانية التي تعمل في المكتب وإدارة ميزانيات تكنولوجيا المعلومات في المكتب.

وحذَّر مراقب الدولة في تقريره السنوي من أن مستوى حماية الشبكات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أقل مما هو مطلوب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة لإسرائيل في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأثارت نتائج التحقيق الشكوك حول أن موظفين سابقين استخدموا حساباتهم بعد انتهاء عملهم، أو أن جهات أخرى، في المكتب أو خارجه، استخدمت حسابات الموظفين الذين انتهت مدة عملهم.

ومن بين أمور أخرى، بحسب الصحيفة، تم استخدام حساب وزير سابق وحساب مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن أنهيا فترة عملهما منذ فترة طويلة.