شنت طائرة مسيرة روسية هجومًا صباح الأربعاء على ميناء مدينة إسماعيل الواقعة على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا، بحسب "رويترز".

وقال مسؤولون محليون إن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء ومبان سكنية وتجارية.

وذكر أوليج كيبر، حاكم منطقة أوديسا، في بيان، أن الهجوم ألحق أضرارًا بعدة مبان بالميناء وثلاث شاحنات، وتسبب أيضًا في نشوب حريق.

وقال مسؤولون إن الهجوم تسبب أيضًا في إلحاق أضرار بمبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق مع تحطيم النوافذ والسلالم وجزء من واجهة المبنى.

ومن جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 17 من أصل 23 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أراضيها، ومن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها بعد أن استولت عليها، وضمتها عام 2014.

وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة أُسقطت فوق منطقة أوديسا.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية عبر تطبيق تيليغرام للتراسل "شن العدو هجومًا بطائرات مسيرة على المناطق الجنوبية. وكانت البنية التحتية للموانئ هي هدفه مجددًا".

أهمية الميناء

وميناء إسماعيل وغيره من الموانئ المطلة على نهر الدانوب ضمن المسارات المهمة لأوكرانيا لاستيراد الوقود.

ويزداد الطلب على الوقود في أوكرانيا؛ نظرًا لأن المشاريع التجارية والسكان يعتمدون بشكل كبير على المولدات لإنتاج الكهرباء في أثناء فترات انقطاع الكهرباء الطويلة.

ومنذ مارس/ آذار، تكثف روسيا هجماتها الجوية بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة الأوكراني وغيره من البنى التحتية للطاقة، ما أدى إلى إيقاف نشاط نحو نصف قدرة التوليد المتاحة مع انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة في أنحاء البلاد.