كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا تسعى لتوجيه ضربة جديدة لروسيا، عبر توجيه قواتها لمحاصرة نحو 3 آلاف جندي روسي محاصرين بالقرب من نهر في مقاطعة كورسك.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأوكراني عزز سيطرته على طول الحدود، وضرب خطوط الإمداد الروسية، من خلال استخدام أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية والطائرات المسيّرة.

ويـأتي ذلك بحسب الصحيفة في وقت تسعى فيه روسيا لمنع تطويق قواتها بين نهر "سيم" والحدود الأوكرانية.

ويجمع الروس الجسور العائمة لمحاولة عبور نهر "سيم"، بينما يستمر الأوكرانيون في تدميرها باستخدام المدفعية، بحسب الصحيفة.

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وقال جندي أوكراني يحمل الاسم الرمزي "كروات": "الآن بعد أن دمرنا 3 من جسورهم، فإن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يُغلق الجيب عليهم".

في مقابل ذلك، صعّدت روسيا من هجماتها المضادة باستخدام القنابل والقوات التي تم جلبها من أوكرانيا وأجزاء أخرى من البلاد.

ويضع هذا النهج الرئيس فلاديمير بوتين أمام معضلة كبيرة، وفق الصحيفة، إذ إن محاولة إخراج القوات الأوكرانية تستدعي سحب قوات كبيرة من أوكرانيا.

وسيضعف ذلك الهجمات الروسية المستمرة ضد الأهداف الإستراتيجية في الشرق، ويتيح للأوكرانيين استغلال الفجوات واستعادة أراضيهم، بحسب "وول ستريت جورنال".

وبدأت أوكرانيا في السادس من أغسطس/ آب، هجومًا كبيرًا على المنطقة الحدودية الروسية، وتمكنك من الاستيلاء على مئات الكيلومترات المربعة.