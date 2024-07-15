"الولاء" للرئيس ونهجه.. كيف سيتم اختيار وزراء حكومة بزشكيان؟

تعكف لجان المجلس الانتقالي للحكومة في إيران على استكمال إجراءات اختيار الوزراء الجدد، بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا للبلاد.

ويتولى وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف رئاسة المجلس التوجيهي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة، ويشرف على آلية وعملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد ظريف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن "الإيمان بالدستور، والحرص على النزاهة، والرؤية الوطنية بعيدًا عن النزعات العرقية والدينية والفئوية والمناطقية، والاتباع والولاء لخطاب الرئيس ونهجه"، هي بعض الخصائص والمعايير، التي يتم على أساسها "اختيار أعضاء مجلس الوزراء".

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وأشار ظريف إلى أنه لم يتم اختيار أي مسؤول لكي يشغل منصبًا معينًا، حتى الآن، مؤكدًا أن اللمسات النهائية لاختيار الوزراء لم تُوضع بعد.

وكان ظريف من أبرز الوجوه في حملة المرشح الإصلاحي السابق والرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، خلال الحملات الانتخابية.

وأعلن ظريف في وقت سابق تشكيل لجان المجلس الانتقالي للحكومة، موضحًا أنه "توجد في كل لجنة نخبتان أكاديميتان ونخبتان غير أكاديميتين، وشخص من جبهة الإصلاح والأحزاب الأخرى، كما تضم شخصين من المنظمات المتخصصة والنقابات والمنظمات الشعبية، وممثلاً واحدًا من القطاع الخاص، وشخصًا واحدًا من المقر المركزي والمحافظات، وشخصية نسائية واحدة، وفردًا واحدًا من المجموعات العرقية أو الأقليات الدينية".

وبحسب ظريف سيتم اقتراح جميع المرشحين لتولي المناصب والوزارات على الرئيس المنتخب من قِبل اللجان المعينة، لكي يختار أسماء معينة من بينهم، ويعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان.

وكان بزشكيان صرَّح بعد ساعات من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بأنه يمد يديه للجميع للعمل معًا.