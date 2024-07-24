إسلام حمزاوي وداليا بدوي

انشغل الإعلام الإسرائيلي بالمشهد الأمريكي الذي يلقي بظلاله على إسرائيل، كاشفًا بعض أسرار محتوى خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقب أمام الكونغرس.

كما أبرز التطورات المتعلقة باحتدام السباق الرئاسي الذي أشعله انسحاب "بايدن"، ومحاولة اغتيال "ترامب"، والنشاط المكوكي للمرشحة الرئاسية "هاريس"، في الساعات الأخيرة.

تسريبات

وذهب تركيز الإعلام الإسرائيلي إلى تسريبات من خطاب نتنياهو في الكونغرس، حول ما سمّاها بالطريقة الجديدة لمواجهة إيران، وأن الخطاب لن يغيب عنه الحديث عن اليوم التالي في غزة، دون التعرض لموقفه من مبادرة بايدن للهدنة في القطاع.

وكشفت مواقع إسرائيلية، عن تكريم الكونغرس لنتنياهو من خلال استعراض رسائل لوالده البروفيسور نتنياهو وشقيقه الراحل يوني.

كما ألقى الإعلام الإسرائيلي الضوء في هذه المرحلة على تأثير السباق الرئاسي على حكومة نتنياهو، والموقف الأمريكي الحالي من اتفاق الهدنة، وهو ما أبرزه موقع "تايمز أوف إسرائيل"، راصدًا زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، فيما الاهتمام الأمريكي كله منصب على السباق الرئاسي.

أخبار ذات علاقة تقديرات: ربع المشرّعين الديمقراطيين سيغيبون عن خطاب نتنياهو بالكونغرس

وأشار "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه بعد انسحاب جو بايدن من السباق الانتخابي، لا يزال الجمهور الأمريكي لا يسمع صوت بايدن مباشرة.

ونقل المحللون الإسرائيليون عن الإعلام الأمريكي، قوله إن صوت بايدن يبدو أجشَّ وضعيفًا رغم ذلك؛ إذ إنه لا يريد أن يظهر ضعيفًا أمام الجمهور، مرة أخرى، بعد سلسلة ظهورات إعلامية سيئة.

مناظرة ترامب - هاريس

أبرز الإعلام الإسرائيلي كذلك تصريحات ترامب بشأن رغبته في مناظرة هاريس، أكثر من مرة، خاصة في ظل الاهتمام الإسرائيلي بانحيازاتها السياسية، وتوجهاتها الاقتصادية، راصدة مواقفها الداعمة للفلسطينيين بشكل ما، رغم أن زوجها يهودي صهيوني، معروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل.

لقاءات مرتبكة

يتزامن وُجود نتنياهو في واشنطن وسط اضطرابات سياسية كبيرة على الساحة الأمريكية، بين رئيس ينسحب من السباق، ورئيس سابق يتعرض لمحاولة اغتيال، مع الدفع بامرأة سوداء إلى الصف الأمامي وترقيتها.

كل هذا في غضون أيام قليلة؛ ما تسبب بأزمة في ترتيب مواعيده ولقاءاته ومستوياتها، حتى إنه حدد موعدًا للقاء ترامب بصعوبة، فيما لا يستطيع تحديد موعد للقاء هاريس؛ بسبب أجندة المؤتمرات والاجتماعات الكثيرة.

نائب رئيس أمريكي "يهودي"

ويلمع اسم "جوش شابيرو" بعد ذيوع أنباء حول احتمالية أن يصبح أول نائب رئيس يهودي في أمريكا؟.

ويشير الإعلام الإسرائيلي إلى اهتمام حاكم ولاية بنسلفانيا "جوش شابيرو" الذي يحتمل أن يصبح نائبًا لكامالا هاريس، بإبراز هويته اليهودية وجعلها محورًا في حياته المهنية

ويحظى اليهودي الصهيوني بشعبية في ولاية متأرجحة رئيسة دافع فيها بشدة عن حقوق الإنجاب. وصرح مؤخرًا بأنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها فحسب، بل إن عليها مسؤولية مكافحة حركة حماس كذلك.

وحظي هذا المنصب الذي تضع إسرائيل عينها عليه، وتراقب مرشحيه بشدة، بتغطية مكثفة لموقع أي 24 الذي رصد الأسماء الأربعة المرشحة له، مبلورًا أهم المعلومات عنهم، وهم: "جريتشن ويتمر" حاكمة ميشيغان، " آندي بشير" حاكم ولاية كنتاكي، و"روي كوبر" حاكم ولاية كارولينا الشمالية، فضلًا عن "شابيرو".