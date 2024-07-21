أرجع محللون سياسيون، تعثر اليسار الفرنسي في تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وصعوبة التوافق على اسم إلى وجود اختلافات استراتيجية حقيقية بين الأحزاب اليسارية الأربعة المشكلة للائتلاف، وذلك رغم مرور أسبوعين على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وقال الباحث السياسي الفرنسي في مركز الأبحاث السياسية في العلوم السياسية جيروم جافري إن النشوة التي شعر بها أنصار اليسار تبدلت إلى شكوك.

وبعد مرور أسبوعين على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي شهدت قيام الجبهة الشعبية الجديدة لائتلاف اليسار بمفاجأة، وأصبحت القوة الرائدة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لا يزال زعماء اليسار غير قادرين على الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأوضح جافري في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "إذا استمر الطرفان في التعبير عن رغبتهما في الوحدة، ترتفع اللهجة بين الشركاء، مما يثير المخاوف من احتمال فشل المفاوضات".

ووفقاً للباحث السياسي الفرنسي، فإنه في عام 2022، واستناداً إلى نتيجة زعيم حزب فرنسا المتمردة جون لوك ميلانشون في الانتخابات الرئاسية السابقة، فرض حزب فرنسا المتمردة شروطه على شركائه خلال مفاوضات لائتلاف اليسار، من خلال الاحتفاظ بالغالبية العظمى من الدوائر الانتخابية لنفسه.

وتابع قائلا: "ونتيجة لذلك، كانت مجموعته في الجمعية الوطنية هي الأكثر فرضاً على اليسار"، مضيفا: "إلا أنه في هذه الأثناء، مرت الانتخابات الأوروبية، والنتيجة التي حققتها قائمة رافائيل جلوكسمان سمحت للاشتراكيين بجعلهم في موقع قوة والتفاوض بثقة مع ائتلاف اليسار".

وقال: "بعد احتفاظ حزب فرنسا المتمردة بأغلبية الدوائر الانتخابية، تم استعادة التوازن إلى حد ما بين الفصيلين السياسيين".

وأكمل قائلا: "إن الأمر الذي أعطى ثقة مضاعفة للحزب الاشتراكي، هو تضاعف حجم المجموعة الاشتراكية تقريبًا، حيث ارتفع عددها من 31 إلى 66 نائبًا، في حين ظل عدد أعضاء حزب فرنسا المتمردة راكدًا (من 75 إلى 72 نائباً).

ولفت جافري إلى أن هذا التوازن الجديد للقوى في اليسار لم يسهل المفاوضات، إذ حاول كل من المعسكرين فرض رئيس وزراء على الآخر.

وأشار إلى أن حزب فرنسا المتمردة اقترح قائمة بأربعة أسماء ظهر فيها جان لوك ميلانشون، وأيضًا مقربون منه مثل مانويل بومبارد أو ماتيلد بانوت أو كليمانس جيتي، في حين دفع الحزب الاشتراكي إلى ترشيح سكرتيره الأول أوليفييه فور، لكن لم يستسلم أي من الطرفين".

مراوغة بين فرنسا المتمردة والاشتراكيين

وفي مواجهة هذا الوضع المسدود، طرح الشيوعيون اسم هوجيت بيلو، رئيسة المجلس الإقليمي لريونيون، وذلك الاقتراح كان يدعمه حزب البيئة وحزب فرنسا المتمردة، ولكن رفضه الحزب الاشتراكي.

من جانبه، قال بيير هنري بونو، المتخصص في تقييم السياسات العامة في المجال الحضري إنه في مواجهة فشل الأحزاب السياسية لليسار للاتفاق على اسم بدأ زعماء حزب فرنسا المتمردة إلقاء اللوم على الاشتراكيين في عرقلة المفاوضات.

وأضاف لـ"إرم نيوز" قائلا: "إلا أن الحزب الاشتراكي لعب بورقة لورانس توبيانا، المفاوض السابق في مؤتمر Cop21 ورئيس مؤتمر المناخ كاسم توافقي وشخصية مرموقة في المجتمع المدني المدعومة من الشيوعيين والمدافعين عن البيئة، لكن هذه المرة تم رفضها من حزب فرنسا المتمردة".

واعتبر منسق حزب فرنسا المتمردة مانويل بومبارد هذا الاقتراح بأنه "غير جدي"، لا سيما بسبب مقال شارك في توقيعه لورانس توبيانا في صحيفة "لوموند" دعت فيه إلى "التواصل مع الجهات الفاعلة الأخرى على الجبهة الجمهورية لمناقشة برنامج طوارئ جمهوري".

وبعد ذلك الرفض، تم تعليق المفاوضات للتركيز على رئاسة البرلمان والتي خسرها الائتلاف بالفعل نتيجة انقساماتهم العميقة.

وقال بيير هنري بونو إنه "مع توقف المفاوضات بشأن منصب رئاسة الوزراء، خصصت الأحزاب الأربعة في الجبهة الشعبية الجديدة لليسار الأيام القليلة الماضية لتنظيم صفوفهم من أجل الاستيلاء على المناصب الرئيسة في الجمعية الوطنية (البرلمان)".

وأضاف قائلا: "بداية، اتفقوا على الترشيح المشترك لرئاسة الجمعية الوطنية، ومن خلال اختيار الشيوعي أندريه شاسين، أثبتوا أيضًا أنهم يستطيعون الاتفاق على اسم توافقي، ولكن باستثناء أنه في يوم التصويت، تعقدت الأمور".

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وأوضح الباحث الفرنسي أنه "إذا كان أندريه شاسين قد تقدم بفارق كبير عن الجولة الأولى، فإنه بهذا يدفع ثمن التحالف بين المعسكر الرئاسي واليمين الجمهوري الذي يتزعمه لوران فوكييه.

وبالتالي، فقد أعيد انتخاب يائيل براون بيفيه من حزب الجمهوريين لمنصب الرئاسة بأغلبية 220 صوتًا مقابل 207 أصوات لأندريه شاسين و141 صوتًا لمرشح حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) سيباستيان تشينو، ما يعني خيانة المعسكر الرئاسي لليسار، بل وعناصر أيضاً من اليسار.

ورأى الباحث السياسي الفرنسي أنه في مواجهة هذا الانقسام، لا تمتلك جميع قوى الجبهة الشعبية الجديدة لليسار نفس الإستراتيجية، وفي مساء الجولة الثانية للتصويت في البرلمان، بعد دقائق قليلة من إعلان النتائج، كان جان لوك ميلانشون أول من تحدث باسم اليسار، وأكد رغبته في الترشح بدون استشارة شركائه.

وبيّن بيير هنري بونو أن "غياب الاتفاق يخفي في الواقع اختلافاً استراتيجياً حقيقياً، أكثر من مجرد مسألة أسلوب في التعامل، حيث يبحث الاشتراكيون والشيوعيون وعلماء البيئة عن التنازل للتوصل إلى الأغلبية في البرلمان، وهو ما يرفضه حزب فرنسا المتمردة اليساري المتطرف بالتحالف مع أي فصيل آخر.