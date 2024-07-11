"شهادة صحيّة".. ستارمر يقدم "هدية ثمينة" لبايدن

قدم رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر اليوم الخميس، هدية ثمينة للرئيس الأمريكي جو بايدن، تمثلت بتقديم "شهادة إيجابية" حول وضعه الصحي، في ظل تزايد عدد الديمقراطيين الذين يدعونه إلى التخلي عن الترشح لفترة جديدة لمخاوف إزاء تقدمه في العمر.

وقال ستارمر، في أول تعليق له على صحة الرئيس الأمريكي، إن بايدن كان في "حالة جيدة حقا" عندما اجتمعا.

وأبدت نانسي بيلوسي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي، والممثل جورج كلوني، وهو من أهم جامعي التمويل للديمقراطيين، مخاوف جديدة إزاء فرص فوز بايدن بسباق البيت الأبيض بعد أن أُثيرت مخاوف من احتمال خسارته أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسبب أداء بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية قبل أسبوعين.

وعند سؤال ستارمر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، عما إذا كان بايدن البالغ 81 عاما "يعاني أمراض الشيخوخة"، أجاب بأن اجتماعهما أمس الأربعاء كان جيدا حقا، مضيفا أن الاجتماع الذي كان مقررا أن يستمر 45 دقيقة دام قرابة الساعة، وأنهما توجها بعده مباشرة إلى مأدبة عشاء أقامها بايدن لزعماء حلف شمال الأطلسي.

وقال ستارمر في المقابلة: "تناولنا عددا كبيرا من المشكلات في عجالة. كان في حالة جيدة حقا وحاضر الذهن في جميع التفاصيل بلا استثناء"، مضيفا أنه كان من المهم له عقد هذا الاجتماع مع بايدن في أسرع وقت بعد أن تولى رئاسة وزراء بريطانيا الأسبوع الماضي.

وأشاد ستارمر "بالقيادة المذهلة" لبايدن فيما يتعلق بالإسهام في توجيه حلف شمال الأطلسي خلال فترة مضطربة في الشؤون العالمية.

وورد في بيان بخصوص الاجتماع صادر عن مكتب ستارمر أن الزعيمين بحثا أيضا الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى رغبة ستارمر في توطيد العلاقات مع أوروبا.