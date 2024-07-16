بزشكيان: مشكلة إيران بالعصي والهراوات وليس بأمريكا

اعترف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، بحالة السخط الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية "السيئة" التي تمر بها البلاد.

وقال بزشكيان في كلمة له في حشد من أعضاء البرلمان الإيراني بمناسبة يوم العاشر من شهر محرم، إن "سبب سخط الناس هو أننا لا نعاملهم بالحب فحسب، بل نرد عليهم بالهراوات والعصي، مشكلتنا تتعلق بأدائنا قبل أن تكون عداء الأعداء مثل أمريكا".

وأضاف أن "علينا أن نعترف بأن الوضع اليوم في إيران لا يناسبنا، وأن الطريق للتغلب على المشاكل القائمة هو التغلب على الخلافات والتعاون والتعاطف من أجل تنمية إيران".

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وأشار الرئيس الإيراني إلى الأوضاع في بلاده، قائلًا إن "الظلم كبير في نظر الجميع".

وأضاف: "نحن جميعًا مثل الإخوة لبعضنا بعضًا، وهذا بلدنا ملك لنا جميعًا، لكن علينا أن نعترف بأن الوضع الحالي في إيران لا يناسبنا".

وتحدث عن الفقر وانتشار تعبئة الأكياس أو البحث عن الطعام في القمامة، وقال "هذا لا يمكن قبوله أو التسامح معه بأي شكل من الأشكال".

وينتظر الإيرانيون بريق أمل في أن تتحسن الأوضاع في البلاد في المرحلة المقبلة بعد فوز الإصلاحي بزشكيان في الانتخابات الرئاسية.