عدوى "زلات اللسان" تنتقل إلى ترامب

خلط المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بين رئيس بلدية سان فرانسيسكو السابق ويلي براون، وبين حاكم ولاية كاليفورنيا السابق جيري براون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله، في ولاية فلوريدا، وكان يسرد قصة مشوقة حاول من خلالها النيل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وروى ترامب أنه كان على متن طائرة هليكوبتر أوشكت على السقوط، وكان معه ويلي براون، الذي أخبر ترامب "بأمور فظيعة" عن هاريس حسبما ذكر الرئيس السابق، والمرشح الجمهوري.

وقال: "اعتقدنا أن هذه ربما تكون النهاية. كنا معا في طائرة هليكوبتر ذاهبة إلى موقع محدد وهبطنا هبوطا اضطراريا. ولم يكن هذا هبوطا لطيفا، وكان ويلي خائفا قليلا".

والمفاجأة جاءت من براون، الذي لطالما كان من الشخصيات الديمقراطية المؤثرة في صنع القرارات السياسية، حين قال لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل بعد مؤتمر ترامب الصحفي إنه لم يستقل قط طائرة هليكوبتر مع الرئيس السابق.

ونفى أيضا أن يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس.

وحول ذلك اللبس قالت شبكة (إن.بي.سي نيوز) إن ترامب خلال رئاسته قام بجولة في مواقع تعرضت لحرائق في ولاية كاليفورنيا في 2018 على متن طائرة هليكوبتر مع جيري براون حاكم الولاية حينئذ.

وبدوره نفى الحاكم السابق جيري براون رواية براون، وقال ممثل عنه لصحيفة (نيويورك تايمز) إنه لم يحدث أي هبوط اضطراري وإن الحديث لم يتطرق إلى هاريس خلال الرحلة الجوية. حسبما ذكرت وكالة "رويترز"