أصبح جو بايدن أول رئيس أمريكي يتخلى عن ترشيح حزبه لفترة جديدة منذ الرئيس ليندون جونسون في مارس آذار 1968. تترك هذه الخطوة التاريخية أقل من أربعة أشهر لمن سيخلفه لتنظيم حملة انتخابية.

وكان بايدن أكبر رئيس أمريكي يُنتخب على الإطلاق عندما تغلب على ترامب في 2020. وخلال تلك الحملة، وصف بايدن نفسه بأنه جسر إلى الجيل التالي من القادة الديمقراطيين. وفسر البعض ذلك على أنه يعني أنه سيخدم لفترة ولاية واحدة، وهو شخصية انتقالية تغلب على ترامب وأعاد حزبه إلى السلطة.

لكنه وضع نصب عينيه ولاية ثانية معتقدا أنه الديمقراطي الوحيد القادر على هزيمة ترامب مجددا.

لكن في الآونة الأخيرة، بدأ تقدمه في السن يظهر بوضوح أكثر. وأصبحت مشيته متثاقلة وبات يتلعثم في الحديث أحيانا.

وبدأ المانحون بسحب دعمهم له وبدأ أنصار نائبته كامالا هاريس بالتجمع حولها. وقال كبار الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وهي حليفة قديمة لبايدن، إنه لا يستطيع الفوز في الانتخابات.

وقاوم بايدن في البداية الضغوط للتنحي. وأجرى مكالمات واجتماعات مع المشرعين وحكام الولايات، وأجرى مقابلات تلفزيونية نادرة. لكنها لم تكن كافية.

وأظهرت استطلاعات الرأي اتساع تقدم ترامب في الولايات الحاسمة الرئيسية، وبدأ الديمقراطيون يخشون تعرضهم لهزيمة نكراء في مجلسي النواب والشيوخ. وفي 17 يوليو تموز، دعاه النائب عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف إلى الخروج من السباق.