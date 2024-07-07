انقلاب مدمرة إيرانية في ميناء بندر عباس (صور)

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن الفرقاطة البحرية الإيرانية "سهند" انقلبت خلال إصلاحات في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، نقلا عن بيان للبحرية: "خلال إجراء إصلاحات للفرقاطة سهند عند الرصيف، فقدت توازنها بسبب تسرب المياه. ولحسن الحظ.. بدأت السفينة تعود إلى توازنها سريعا".

ولم تحدد الوكالة زمن وقوع الحادث. ونشرت وسائل إعلام رسمية صورة لسفينة مقلوبة، وقالت إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

وسهند مدمرة حربية لا يرصدها الرادار، إيرانية الصنع من فئة (مدمرات جماران البحرية المنتجة محلياً) قادرة على حمل المروحيات، وتُعَد الثالثة من هذا الجيل بعد جماران ودماوند.

والمدمرة مزودة بأربعة محركات ما يزيد قوة مناورتها وسرعتها، وقد زُوِّدَت بمنظومة لإطلاق صواريخ «بحر- بحر» وصواريخ «بحر- جو»، ومنظومة دفاعية ومنظومة ضد الغواصات.

يبلغ طول المدمرة 94 مترا وعرضها 11 مترا، أعلى نقطة فيها ترتفع 16 مترا، أما الوزن الإجمالي لهذه المدمرة المتطورة، فيبلغ حوالي 1400 طن وسرعتها 34 عقدة بحرية، وقد يصل عدد طاقمها إلى نحو 100 شخص، وتم الإعلان عنها رسميا في ديسمبر 2018.