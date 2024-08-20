لا تزال النار مشتعلة لليوم الثالث على التوالي، بمنشأة "كافكاز"، لتخزين الوقود والمنتجات النفطية في منطقة روستوف بجنوب غرب روسيا، بعد تعرضها لهجوم أوكراني بمسيّرات، الأحد، وفق وكالة "فرانس برس".

وحول ذلك، قال حاكم منطقة بروليتارسك فاليري غورنيتش، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس": إن "مساحة الحريق تبلغ 10 آلاف متر مربع، وثمة خزانات ديزل تحترق، ولا مخاطر بوقوع انفجار".

وأوضح غورنيتش، أنه سيتم نشر أربع طائرات من طراز "إيل-76"، خلال النهار، للمساعدة، على مكافحة النيران، فيما تم رفع عدد عناصر الإطفاء المشاركين في العملية إلى أكثر من 520 عنصرًا.

وأشار غورنيتش، إلى أن قاذفات المياه، ضرورية "لأن الحر شديد للغاية، ولا يمكن لشاحنات الإطفاء الاقتراب".

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وكانت السلطات المحلية، أعلنت، الاثنين، إصابة ما لا يقل عن 41 عنصر إطفاء حتى الآن خلال عمليات مكافحة الحريق، مشيرة إلى أن 18 منهم، نقلوا إلى المستشفى بينهم خمسة أدخلوا العناية الفائقة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "تاس"، الثلاثاء، أعمدة هائلة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من الموقع.

ويقع مستودع الوقود في مدينة بروليتارسك البالغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة والواقعة على مسافة حوالي 200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وحوالي 350 كيلومترًا من مناطق المعارك التي تسيطر عليها كييف على خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

وأكد مصدر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأحد لوكالة "فرانس برس"، أن مسيرات نفذت هجومًا على منشأة "كافكاز"، لتخزين الوقود والمنتجات النفطية في بروليتارسك.

وأشار المصدر، إلى أن المنشأة، كانت تزود "قطاع الصناعات العسكرية" الروسي.

وشنّت كييف مرارًا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، هجمات على منشآت للطاقة والنفط داخل روسيا، بعضها على مسافة مئات الكيلومترات من حدودها.

واعتبرت كييف، هذه الهجمات ردًا "عادلًا"، على الضربات الروسية على منشآتها التحتية للطاقة.