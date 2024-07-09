بعكس فرنسا.. الحكم دون أغلبية مطلقة "شائع" في دول أوروبية عديدة

قال تقرير إخباري، إن "الحكم دون أغلبية مطلقة في أوروبا باستثناء فرنسا، يعد واقعا ومعروفا".

وأضاف التقرير، الذي نشره موقع "سي نيوز" الفرنسي، أنه بناء على هذا الواقع، فإن "الأنظمة البرلمانية لهذه الدول دليل على أن التحالفات والتسويات تساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي".

وأشار إلى "المعضلة التي تواجه فرنسا بعد الانتخابات التشريعية المبكرة، التي لم تسفر عن حصول أحد الأحزاب على الأغلبية المطلقة في البرلمان، كي يتمكن من تشكيل الحكومة".

وأكد أنه "على عكس فرنسا، العديد من الجيران، الذين يتمتعون بنظام برلماني، معتادون على أن يكون على رأس حكومتهم زعماء لا يتمتعون إلا بأغلبية نسبية، وهذا هو الحال في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وحتى السويد".

ألمانيا: قوة التحالفات

ووفق التقرير، فإن "النظام السياسي البرلماني الألماني في فترة ما بعد الحرب، يعد من السمات المميزة".

وأضاف: "ألمانيا تعد مثالًا كلاسيكيًا للحكم الائتلافي، فحكومة أولاف شولتس الحالية تجمع بين الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين ونشطاء البيئة".

واعتبر أن "هذا التحالف يتيح الجمع بين الرؤى السياسية المختلفة وضمان أغلبية برلمانية كافية لاعتماد القوانين والحكم بفعالية".

علاوة على ذلك، إذا كان إنشاء حكومة أقلية في بداية فترة الولاية، بسبب الأغلبية التي لا يمكن الحصول عليها في البوندستاج، ممكنًا من الناحية النظرية، فمن الصعب تخيله عمليًا، لا سيما أن رئيس الحكومة يتم انتخابه من قبل النواب، ولا يتم تعيينه كما هو الحال في فرنسا من قبل رئيس الدولة، بحسب الموقع.

إيطاليا: عدم الاستقرار المزمن

أما إيطاليا، التي اشتهرت بعدم الاستقرار السياسي، كانت تحكمها في كثير من الأحيان ائتلافات هشة وقصيرة الأجل.

فالنظام الانتخابي المختلط ووجود العديد من الأحزاب السياسية يجعل من الصعب الحصول على الأغلبية المطلقة في البلاد.

وقال التقرير إنه "بعد سقوط نظام بينيتو موسوليني الفاشي، أراد مؤسسو الجمهورية في عام 1946 نظاماً يتجنب إعطاء الكثير من السلطة لحزب واحد أو فرد واحد".

وأضاف: "تترأس جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، الحكومة منذ أكتوبر 2022، وتترأس ائتلافًا مع حزبين يمينيين متطرفين آخرين".

واقترحت ميلوني تعديل الدستور لانتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع العام المباشر؛ لمحاربة حالة عدم الاستقرار هذه بحسب رأيها.

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إسبانيا: حكومة الأقلية

وفق "سي نيوز"، فإنه لعدة عقود، كانت سياسة الحزبين هي القاعدة في إسبانيا، الحزب الشعبي (يمين) والحزب الاشتراكي (يسار)، وبينما كان هناك تناوب على الأغلبية، تحطم ذلك نهاية عام 2015 مع دخول حزب "مواطنون" الليبرالي وحزب "قادرون" اليساري الراديكالي إلى البرلمان.

فبعد عام 2019، أسفرت الانتخابات عن تحالف بين الحزب الاشتراكي وحزب "قادرون" دون أغلبية مطلقة بقيادة بيدرو سانشيز. ومع ذلك، يجب على هذا النوع من الحكومات أن يعتمد على الدعم العرضي من الأحزاب الإقليمية - الباسك أو الكاتالونية - بشكل خاص حتى يتمكن من تبني القوانين.

هولندا: مفاوضات مكثفة

في ظل نظامها السياسي المجزأ للغاية، لا ترى هولندا عمومًا أغلبية واضحة بعد الانتخابات، ويحتاج تشكيل حكومة مستقرة أشهرا من المفاوضات، تقوم خلالها الحكومة المنتهية ولايتها بإدارة الشؤون اليومية.

استغرق تشكيل آخر حكومة ائتلافية من اليمين والوسط بقيادة مارك روته 271 يومًا في عام 2021، في حين تم التوصل إلى تشكيل الائتلاف الحالي، بقيادة اليمين المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز في مايو، بعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات.

السويد: ثقافة التسوية

وقال الموقع الفرنسي إن السويد تعتمد على ثقافة التسوية، على الرغم من أن صعود اليمين المتطرف أدى إلى تعقيد المفاوضات لأكثر من عقد من الزمان. واليوم أصبح الحزب اليميني المتطرف القوة البرلمانية الرئيسة للأغلبية الجديدة والثاني في البلاد بعد الديمقراطيين الاشتراكيين.

ورغم أنه ليس له ممثل في الحكومة، إلا أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بقراراتها، ويكثر حضوره في المؤتمرات الصحفية الحكومية. علاوة على ذلك، اتفقت الأحزاب الأربعة في البلاد على خريطة طريق لمكافحة الجريمة والحد من الهجرة، وهي موضوعات رئيسة بالنسبة للحزب اليميني المتطرف.