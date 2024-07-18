أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، بأنه جرى اكتشاف شرخ في نافذة قمرة القيادة في طائرة الرئاسية الإسرائيلية الجديدة "جناح صهيون"، وذلك أثناء هبوط الطائرة في واشنطن خلال رحلة تحضيرية لرحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المُرتقبة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المُقبل.

وعادت الطائرة إلى إسرائيل، لكن المُفترض أن تحلق كالمعتاد يوم الأحد، بعد إصلاح الشرخ.

وقال مدير منظومة الطائرات داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الأعطال ليست أمرًا نادرًا في الطائرات، وطائرة جناح صهيون تتعطل من وقت لآخر، وبمجرد اكتشاف الخلل يتم التعامل معه وفقًا لإجراءات شركة بوينغ من قبل فريق صناعة الطيران".

وأوضح بأن طائرة جناح صهيون هبطت في واشنطن، وكان هُناك شرخ طفيف في الزجاج الأمامي من الخارج، وبعد إجراء فحص شامل والحصول على موافقة السلطات المختصة لمواصلة الرحلة إلى إسرائيل.

وعادت الطائرة إلى إسرائيل وهبطت بسلام، وهذا العطل شائع في الطائرات ولا يشكل خطورة، ومع ذلك، يتم التعامل معه، وستقلع الطائرة بشكل كامل في رحلتها القادمة.

وقالت الصحيفة إنه تم نقل بعض المعدات والموظفين إلى الطائرة تمهيدًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، كما سيلتقي بالرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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وطائرة "جناح صهيون" هي طائرة "بوينغ 767" وعمرها 20 عامًا، وهبطت الطائرة لأول مرة في إسرائيل في يوليو 2016، ومنذ ذلك الحين مرت بعملية طويلة من التطوير، والتجديد، والتعديل، علاوة على بعض الخلافات حول قرار ما إذا كانت ستقلع أم لا.

وطائرة "جناح صهيون" باهظة الثمن بها 120 مقعدًا، لكنها في الوقت الحالي لا يمكنها الطيران سوى بـ80 مقعدًا، وذلك أيضًا بسبب الحصول على تصريح استثنائي، وتعود ملكية حوالي ثلث الطائرة التي تحمل اسم "سلاح الجو الإسرائيلي 1" لرئيس الوزراء الإسرائيلي.