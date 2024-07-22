من المرجح أن تواصل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أهداف السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن إذا رشحها الحزب الديمقراطي لمنافسة دونالد ترامب، لكنها تبدو أقل تزمتا من بايدن في مواقف مثل "تسليح إسرائيل" وسبق أن طالبت باتخاذ موقف متشدد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتوقع بحسب تقرير أوردته صحيفة "بوليتيكو" أن تقدم إدارة هاريس دعما قويا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومواصلة المبادرات الرامية إلى تعميق التحالفات في آسيا والمحيط الهادئ، في مواجهة الصين جيوسياسيا.

وعلى الأغلب أن هاريس ستنتهج ذات السياسة التي تؤمن بها المتمثلة بدعم أوكرانيا إلى حد كبير، حيث مثلت الولايات المتحدة في قمة السلام الخاصة بأوكرانيا، وعقدت اجتماعها السادس مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأعربت عن دعمها القوي للتعاون عبر الأطلسي لدعم كييف.

موقفها من الحرب في غزة

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هاريس قد تبقى في طليعة الداعمين الأقوياء لإسرائيل وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها بدت أكثر تعاطفا مع محنة الفلسطينيين، وهو الموقف الذي من شأنه أن يهدئ الناخبين العرب الأمريكيين، وغيرهم ممن يشعرون بالقلق من دعم بايدن لمجهود الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفيما يتعلق بقضية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، أعربت هاريس عن دعمها لحل الدولتين بصفتها عضوا في مجلس الشيوخ، كما أعربت عن حاجة إدارة بايدن لاتخاذ موقف أقوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في حرب إسرائيل ضد حماس.

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أقل تعنتا من بايدن

وأكد جوش بول، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية، وشارك في نقل الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، بأن هاريس "تبدو أقل ثباتا وتعنتا من بايدن بشأن السياسة تجاه إسرائيل".

ونقلت الصحيفة أيضاً عن ليلي جرينبيرج كول، التي استقالت من منصب المساعدة الخاصة لرئيس الأركان، بسبب معارضتها لدعم بايدن الثابت لاستراتيجية الحرب الإسرائيلية قولها "تجربتي معها تمنحنا الأمل".

وأضافت: يجب على هاريس الاستماع إلى غالبية الناخبين الأمريكيين واستخدام النفوذ اللازم لوقف عمليات نقل الأسلحة الهجومية والدفع نحو وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.. عملت معها وأعلم أنها ستفعل الشيء الصحيح".

"لا تمتلك خبرة"

وقبل أن تصبح هاريس عضوا في مجلس الشيوخ، قضت معظم حياتها المهنية كمسؤولة عن إنفاذ القانون، وقد تولت منصب نائب الرئيس بخبرة ضئيلة نسبيا في السياسة الخارجية، وفقا لتقرير "بوليتيكو".

ونقل التقرير عن جيم تاونسند المسؤول السابق في البنتاغون وحلف شمال الأطلسي، قوله "هذا الأمر جعلها تعتمد على مستشاريها الذين هم في الغالب تقليديون".

وأضاف: "لا تمتلك هاريس خبرة حقيقية في مجال الدفاع أو السياسة الخارجية، لذا فهي تعتمد على مستشاريها في ما يتعلق بالقضايا التي يتعين عليها المشاركة فيها.. والمهم هو أنني لا أعتقد أنها كانت تتدخل في قضايا الدفاع أو السياسة الخارجية في كثير من الأحيان".

في المقابل، أشار مسؤول سابق في إدارة بايدن فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه للصحيفة إلى أن "هاريس قضت 4 سنوات في التعلم من الرئيس بايدن، الذي يتمتع ببعض أقوى المهارات السياسية الخارجية التي رأيناها على الإطلاق في أي رئيس".

وخلال السنوات الـ4 التي قضتها هاريس في مجلس الشيوخ، كانت عضوا في لجنتي الاستخبارات والأمن الداخلي، وحظيت بإشادة زملائها في المجلس لمنهجها "الذكي" في التعامل مع عمل اللجان الحساسة، وفقا للصحيفة.

وبحسب التقرير، قامت هاريس برحلات دولية متعددة بصفتها عضوا في مجلس الشيوخ، حيث زارت أفغانستان والعراق والأردن وإسرائيل في عامي 2017 و 2018.

الملف الإيراني

أشار تقرير "بوليتيكو" إلى أن هاريس دعمت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع إيران لكبح جماح البرنامج النووي لطهران، وأدانت الضربة العسكرية التي شُنت في يناير 2020 ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وشاركت في رعاية تشريع "فاشل" لمنع المزيد من الأعمال العسكرية ضد القادة والأهداف الإيرانية.