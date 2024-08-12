أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تعليمات تقضي بمنع جنود القوات النظامية وقوات الاحتياط من زيارة الدول القريبة من إيران مثل جورجيا وأذربيجان.

وقالت قناة "كان العبرية" إن الجيش الإسرائيلي أمر جنوده الموجودين في تلك الدول وغيرها في المحيط بمغادرتها والعودة على الفور.

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي منع جنوده من السفر أو الإقامة في هاتين الدولتين، حتى لو كانوا في إجازة سياحية، "خشية أي انتقام إيراني"، قد يطالهم.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تبلغ واشنطن رصد استعدادات عسكرية في إيران

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف موقع "والا" العبري، أن إسرائيل رصدت استعدادات عسكرية تجريها إيران، وأن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ بها نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وقال الموقع إن غالانت أبلغ أوستن بأن استعدادات إيران العسكرية تعزز تقديرات حول نيتها شن هجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأضاف الموقع العبري أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو رفعا حالة التأهب على ضوء التقديرات بشأن رد إيراني وشيك.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل.

وأضاف المسؤولون الأمنيون أن التقديرات في إسرائيل تقود إلى أن رد إيران سيكون محدوداً لا يقود لحرب شاملة.