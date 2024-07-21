يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعًا مربكًا في محيط عائلته التي دخلت على الخط، بين داعم له ومن يمارس الضغوط للانسحاب من السباق الرئاسي.

ومنذ الأداء المهزوز للمرشح الديمقراطي في المناظرة التي جمعته بخصمه الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي ارتفعت الأصوات المنادية بانسحاب بايدن، وعلا صوتها على الأصوات الداعمة.

تفاعل لافت

ووفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" فقد أصبح تفاعل عائلة بايدن مع هذه التطورات محل متابعة من الرأي العام، مشيرًا إلى مرافقة نجله هانتر بايدن قبل تعليقه على "قرار المحكمة العليا بمنح الحصانة لمنافسه ترامب بسبب أفعاله كرئيس".

واعتبرت الصحيفة أن "وجود هانتر أثار الدهشة بين موظفين في البيت الأبيض"، ورأوا فيه "علامة مثيرة للقلق" على أن أحد أفراد العائلة الذي يواجه "مشاكل سياسية" يقوم بدور في عمل رسمي، فيما اعتبر مقربون من العائلة، أن هانتر "استقر في حياته" ويتولّى "دورًا" في دائرة بايدن الضيقة كـ "مستشار ومرشد"، بحسب تعبيرهم.

ويصف التقرير الوضع داخل عائلة بايدن بـ "المضطرب"، ونقل عن مقربين منه بشرط عدم ذكر أسمائهم قولهم إنهم يمرون بمشاعر "حزن وغضب وتصميم وإحباط شديد" بسبب ما يعتبرونه "خيانة" لرجل قضى نصف قرن كخادم مخلص للحزب الديمقراطي، وفق تعبيرهم.

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وبحسب "واشنطن بوست" يتبادل أفراد العائلة منذ أسابيع اتصالات يومية ورسائل متكررة، ولكن لم يقم "أي منهم بالدعوة لاجتماع طارئ" لبحث مستقبل بايدن في الانتخابات، في وقت تتزايد الأصوات الديمقراطية بدعوته للانسحاب من الترشح، فيما أعرب البعض عن مخاوفهم من التأثير على حظوظ الحزب في الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت الصحيفة أنّ "غضب العائلة" مردّه اقتناعها "بأن بايدن كان يمكنه تجاوز الأداء السيء في المناظرة لو لم يوحّد ديمقراطيون قواهم على الفور ضده"، إذ أصبحت الأسرة تنظر إلى الأسابيع الماضية على أنها أشبه بـ "صراع العروش" بين مختلف فصائل الحزب.

سيناريو الانسحاب

ومن جانبها ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن بعض أفراد عائلة بايدن ناقشوا سيناريو انسحابه من السباق الرئاسي، رغم عدم وجود قرار نهائي بذلك.

ووفق الشبكة قد يتضمن القرار "خطة محسوبة بعناية" بناءً على توقيت بايدن الخاص لإعطاء "بعض الاحترام" لهذا القرار الذي وصفته بالمتأخر تاريخيًا، بعدم الترشح من قبل رئيس أمريكي لا يزال في منصبه.

وأشارت إلى أنّ تعالي الأصوات المناهضة لبايدن داخل الحزب الديمقراطي "زادت عزمه على البقاء في منصبه" والترشح لولاية ثانية للبقاء في البيت الأبيض، وفق ما تشير إليه مواقفه العلنية.

وأكد بايدن، الجمعة، تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية، وقال في بيان مكتوب من منزله في ديلاوير حيث يتعافى من فيروس كورونا: "المخاطر مرتفعة والخيار واضح. معًا، سنفوز".

وتعهد باستئناف حملته الانتخابية، الأسبوع المقبل، مهاجما ما سمّاها الرؤية "المتشائمة" للمستقبل التي قدمها منافسه ترامب.