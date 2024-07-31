أفادت منصات إخبارية مقربة الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن إغلاق المجال الجوي في إيران، وذلك على خلفية توعد المرشد علي خامنئي بالرد المباشر على إسرائيل على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في شمال طهران فجر الأربعاء.

وأشارت منصة "بيداري ملت" الإخبارية: إلى أن التقارير تؤكد صدور إعلان في إيران بشأن إغلاق المجال الجوي الإيراني".

في سياق متصل، قام موقع المرشد الإيراني باستبدال لون الموقع إلى السواد وكتب عبارة "الثأر للعزيز هنية".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن ثلاثة مصادر إيرانية قولها، إن خامنئي أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال إسماعيل هنية.

ووفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن المسؤولين الثلاثة في إيران، اثنان منهم أعضاء في الحرس الثوري، فإن المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي، أصدر هذا الأمر في اجتماع صباح الأربعاء لمجلس الأمن القومي الإيراني، بعد وقت قصير من اغتيال إسماعيل هنية.

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يذكر أن إيران اغلقت المجال الجوي غرب إيران قبل الضربة التي نفذتها ضد إسرائيل في 13 من أبريل/نيسان الماضي، على خلفية استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن اغتيال سبعة مستشارين من قوات الحرس الثوري.