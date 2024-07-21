مددت بنغلاديش حظر التجول، اليوم الأحد، للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلبة، والتي أسفرت عن مقتل 114 شخصًا على الأقل، بينما تستعد السلطات لجلسة نظر في المحكمة العليا، في وقت لاحق اليوم، بشأن حصص الوظائف الحكومية التي أثارت الغضب.

وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، وفق رويترز.

وتم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنغلاديش، منذ يوم الخميس الماضي، بينما قمعت الشرطة المتظاهرين الذين تحدوا الحظر المفروض على التجمعات العامة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، تم تمديده حتى الساعة الثالثة مساء (0900 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، حتى بعد جلسة المحكمة العليا، وسيستمر "لفترة غير محددة" بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم. كما أُغلِقَت الجامعات والكليات، منذ يوم الأربعاء.

واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد في أعقاب غضب الطلبة ضد حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30% من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن المحكمة أعادته الشهر الماضي.

وعلقت المحكمة العليا القرار بعد طعن الحكومة عليه، وستنظر في القضية اليوم الأحد بعد الموافقة على تقديم موعد الجلسة المقررة في السابع من أغسطس/ آب.

كما أن الاحتجاجات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب حسينة لرابع فترة حكم على التوالي هذا العام، تغذيها أيضا معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، الذين يشكلون ما يقرب من 20% من السكان.

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، تحذيرها من السفر إلى بنغلاديش إلى المستوى الرابع، وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.