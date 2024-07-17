نفى الكرملين الأربعاء، فشل الهجوم الروسي على منطقة خاركيف في أوكرانيا، رغم عدم تحقيق مسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنشاء منطقة عازلة بهدف الحد من الضربات الأوكرانية على روسيا.

وأعلنت روسيا الثلاثاء، أنها ستفرض قيودًا، اعتبارًا من 23 يوليو/تموز، للوصول إلى 14 قرية في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، بسبب القصف الأوكراني، على الرغم من الهجوم الروسي الدائر منذ مايو/أيار للحد منه، بحسب "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "لا، هذا لا يعني" أن الهجوم الروسي قد فشل، مؤكدًا أن "العملية متواصلة، وستستمر حتى بلوغ هدفها".

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة في منطقة بيلغورود لا تعني فشلًا، بل "ممارسات جديدة" من أجل "ضمان سلامة السكان".

وإذ سيطرت القوات الروسية على بعض البلدات الأوكرانية في هذه المنطقة، إلا أنها لم تنجح إطلاقًا في إقامة هذه المنطقة العازلة ولا حتى في اختراق الدفاعات الأوكرانية، وتكبدت خسائر فادحة للغاية، بحسب كييف.

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والثلاثاء، أقر حاكم بلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بفشل إقامة منطقة عازلة، قائلًا "لقد فقدنا العديد من المدنيين، ولدينا جرحى كثر" معتبرًا أنه من الضروري "اتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية".

وقُتل أكثر من 200 شخص في المنطقة وأصيب المئات منذ شباط/فبراير 2022، بحسب السلطات في بيلغورود.

ويأتي هذا القرار غير المسبوق بعد أسابيع قليلة من سماح الغرب لحليفته الأوكرانية، ضمن شروط، بضرب أهداف عسكرية على الأراضي الروسية بأسلحة غربية حديثة.

إلا أن الأوكرانيين كانوا بالفعل ينفذون هجمات على روسيا منذ أشهر باستخدام معداتهم الخاصة، وهي أقدم وأقل دقة ومحدودة النطاق.