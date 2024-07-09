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مقتل 4 عسكريين في الشطر الهندي من كشمير‎

مقتل 4 عسكريين في الشطر الهندي من كشمير‎
قوات شبه عسكرية هندية في كشميرالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 4:06 ص

قُتل 4 عسكريين هنود وأصيب 6 آخرون على الأقل بجروح، الاثنين، في كمين مسلّح استهدفهم في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، وفق مصادر أمنية.

وقال ضابط إن كميناً استهدف قافلة عسكرية في منطقة مالهار بولاية جامو أعقبه اشتباك مسلّح بين عناصر القافلة والمهاجمين، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعدّ ذلك أحدث هجوم يستهدف القوات الهندية في هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة وتتنازع السيادة عليها الهند وباكستان.

والأحد، قتل عسكريان و6 متمردين في تبادل لإطلاق النار في منطقة "كولغام".

وتنشر الهند نحو 500 ألف عسكري بشكل دائم في كشمير المقسمة بينها وبين باكستان منذ استقلالهما عام 1947. ويطالب كل من البلدين بالسيادة على كامل هذه المنطقة.

وفي الشطر الهندي، تخوض مجموعات مسلحة تمرّداً منذ العام 1989 للمطالبة باستقلال الإقليم أو ضمّه إلى باكستان.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين.

وانحسرت أعمال العنف منذ وُضع الشطر الهندي تحت الحكم المباشر لنيودلهي، في خطوة صاحبتها حملة أمنية ضخمة وعمليات توقيف جماعية لقادة الإقليم السياسيين وقطع الاتصالات لأشهر.

وتتّهم الهند باكستان بانتظام بدعم المتمردين وتسليحهم، وهو أمر تنفيه إسلام آباد.

 

الهندكشميرباكستان

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