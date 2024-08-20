حذّر الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني، من تأخر الهجوم المُرتقب من جانب إيران وميليشيا "حزب الله" على تل أبيب، ردًّا على عمليات الاغتيال الأخيرة.

واعتبر أن "التأخر جزء من خطة الخداع التي يتبعها الجانبان لمهاجمة إسرائيل، إذ سيأتي الانتقام عندما يتم إخلاء الشرق الأوسط من القوات الأمريكية التي تم تعزيزها خلال الأيام الماضية لمساندة إسرائيل.

وأشار الكاتب، إلى أن "الأمريكيين لن يُبقوا على قواتهم في الشرق الأوسط إلى الأبد".

ويأتي ذلك بعد القوات التي حشدتها الولايات المتحدة لتأكيد وقوفها إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران.

ورأى أن "تقديرات إيران وحزب الله، ترتكز على قدرتهما على توجيه ضربة قوية لإسرائيل، كما أنهما قادران على تلقي ضربة مضادة، بشرط أن تقف إسرائيل ضدهم وحدها صحيحة تمامًا".

ورغم اعتقاد الكاتب، أن "زعماء إسرائيل اتخذوا مواقف لا تصب في مصلحتها، إلا أن إسرائيل في الوقت ذاته، اتخذت الخطوة الصحيحة بالاستعداد لذلك التهديد المُرتقب، بل والتأهب أيضًا لرد فعل مضادٍّ، ولكن بدعم أمريكي".

ولفت إلى أن "قرارات نتنياهو الاستراتيجية، على مدى سنوات عديدة، لم تؤدِّ إلّا إلى إضعاف إسرائيل وخلق أزمات داخل البلاد".