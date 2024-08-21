أشعل الجماهير.. رد "قوي" من ميشيل أوباما على ترامب (فيديو)

وجّهت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، ردا على الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أشعل حماسة حضور مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وقالت ميشيل خلال مؤتمر الحزب: "على مدى سنوات، بذل دونالد ترامب كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا.. إن نظرته الضيقة المحدودة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين ناجحين مجتهدين ومتعلمين تعليمًا عاليًا، ويصادف أنهما من السود".

وتابعت: "من سيخبره أن الوظيفة التي يبحث عنها حاليًا قد تكون مجرد إحدى وظائف السود؟".

ميشيل أوباما في تعليق ناري على كلام ترامب



"من سيخبره أن الوظيفة التي يريدها حاليًا قد تكون واحدة من تلك وظائف السود؟"



الحضور: 🔥🔥 pic.twitter.com/jcuuGAMZDC — Facts Matter بالعربي (@Facts_Arabi) August 21, 2024

وجرى تداول كلمتها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت الرد الأقوى على ترامب.

وجاءت هذه التصريحات، بعد تعليقات ترامب في الرابطة الأمريكية للصحفيين السود، إذ قال إن المهاجرين يشغلون "وظائف السود".

إلى ذلك، عبّرت ميشيل التي تتمتع بشعبية جارفة في أوساط الديمقراطيين، عن دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قائلة، إن "الأمل قد عاد".

وقالت "هناك شيء سحري ورائع في الهواء"، مضيفة "أنها قوة الأمل المعدية".