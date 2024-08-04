اعتبرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من سباق البيت الأبيض، سمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، مثل موجة الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "قرار الرئيس الأمريكي بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي شجع نتنياهو على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة ضد إيران"، مبينًا أن "بايدن سيسحب يده من قطاع غزة من الآن فصاعدًا وسيتركه لإسرائيل".

وأكد المسؤول الإسرائيلي "لقد طلب من بايدن عدم الرد بقسوة شديدة على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي شُنت ضد إسرائيل، وكانت طهران تعلم بذلك جيدًا، ولهذا السبب استغلوا الوضع لمهاجمة إسرائيل"، موضحًا أن "بايدن سيفعل الآن فصاعدًا ما يعتقد أنه صحيح".

ونوه إلى أن "أجندة بايدن الحقيقية هي تقديم الدعم الكامل لإسرائيل، وقد فعل ذلك منذ عقود، ونتنياهو يعرف ذلك جيدًا، لذا فهو أكثر جرأة ويشعر بالثقة في قدرته على مهاجمة أعداء إسرائيل مع الاستمرار في الحصول على الدعم الكامل من الولايات المتحدة".

ووصف المسؤول الإسرائيلي قرار بايدن باعتزال العمل السياسي، بأنه "تغيير كبير في قواعد اللعبة" في الشرق الأوسط، حيث خططت إيران للاستفادة من ذلك.

وذكرت الصحيفة أن خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي بايدن وقبيل أن يُعلن اعتزاله العمل السياسي، كان يعمل دائمًا على كبح جماح نتنياهو.