قال مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لن تشارك في مناظرة على قناة "فوكس نيوز" يجري بحث عقدها في الرابع من سبتمبر/أيلول.

وذكر ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أنه وافق على إجراء لقاء جماهيري يقدمه شون هانيتي على قناة فوكس نيوز في ولاية بنسلفانيا، بحسب وكالة "رويترز".

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والأسبوع الماضي، قالت حملة هاريس، في بيان، إن "النقاش حول المناظرات قد انتهى. حملة دونالد ترامب قبلت اقتراحنا بإجراء ثلاث مناظرات - اثنتين رئاسيتين وواحدة لنائبي الرئيس".

وأُعلن عن عزم المرشحين إجراء مناظرة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

وستستضيف شبكة "إيه بي سي نيوز" مناظرة هاريس وترامب في 10 سبتمبر/أيلول بعد أن كان الرئيس السابق قد رفضها بحجة أنه في نزاع قانوني مع مديريها التنفيذيين، بحسب "فرانس برس".