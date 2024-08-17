أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن حكومة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لديها "نزعة استبدادية"، وطالب مجدداً بنشر بيانات انتخابات 28 تموز/يوليو المتنازع عليها.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو غوشا" المحلية جدد لولا الدعوة إلى نشر بيانات الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، قائلاً: "ما أطلبه للاعتراف (بالفائز) هو على الأقل معرفة إذا كانت الأرقام صحيحة. أين هي البيانات؟".

ورغم أن الزعيم اليساري، الذي يعد مقرباً من مادورو، أعلن أنه لا يعتبر النظام الفنزويلي "ديكتاتورية"، إلا أنه قال إن الحكومة الفنزويلية هي "ذات ميول استبدادية" وإن لدى فنزويلا "نظاماً مزعجاً جداً".

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وكانت 7 دول أوربية بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا شككت بنتائج الانتخابات ودعت السلطات الفنزويلية إلى نشر سجلات الأصوات الانتخابية "لتأكيد الشفافية التامة".

كما شكك الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، في النتائج الرسمية بعد أن نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكان المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا صادق على فوز مادورو مطلع آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.

ووفقا للمعارضة التي نشرت المحاضر التي حصلت عليها بفضل مدققيها، فإن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 67% من الأصوات وهي نتيجة رفضها مادورو.