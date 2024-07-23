أظهر أول استطلاعيْن للرأي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي، تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة المحتملة للديمقراطيين كامالا هاريس.

ورأت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن نتائج الاستطلاعيْن تشير إلى أن هاريس ستخسر أمام ترامب إذا انتُخبت كمرشحة ديمقراطية.

وأوضحت أن الاستطلاع الأول، الذي أجرته مؤسستا "أون بوينت بولتيكس" و"سوشال ريسيرش"، أشار إلى أن 51% من المستطلعين يفضلون التصويت لترامب.

وبحسب نتائج المشاركين، حصلت هاريس على 43% من الأصوات، فيما أكد 6% أنهم لا يمنحون ثقتهم لأي من المرشحيْن.

وتم إجراء هذا الاستطلاع في 21 يوليو/ تموز الجاري، وشمل 800 ناخب أمريكي محتمل، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.5 نقطة مئوية.

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أما الاستطلاع الثاني، الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت، "فقد أظهر أن 47% من المشاركين يفضلون ترامب مقابل 45% يفضلون هاريس.

وشمل هذا الاستطلاع عينة ضمت 4001 ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.

وكان من المتوقع أن يمثل الرئيس الحالي جو بايدن الحزب الديمقراطي في الانتخابات المرتقبة يوم 5 نوفمبر المقبل، قبل إعلان انسحابه، الأحد الماضي، مقدماً هاريس بديلة له.