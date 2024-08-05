وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع كبار القادة في إيران، بمن في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن شويجو وبزشكيان سيتناولان الوضع الأمني إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الثنائية.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الزيارة تأتي بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.

وأشارت إلى أن "الهدف منها هو تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية-السياسية الثنائية".

وتأتي زيارة المسؤول الروسي الرفيع إلى طهران في ذروة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، على خلفية اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وأيضا اغتيال المسؤول العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.

وهددت إيران بالانتقام لمقتل هنية على أراضيها متوعدة برد عنيف على العملية الإسرائيلية في أراضيها.

وأدانت روسيا عملية الاغتيال "بشدة"، فيما وصفت سفارة روسيا في طهران عملية الاغتيال بأنها "جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وستؤثر سلبا على المفاوضات لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة".



