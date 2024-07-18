كشف علي باقري كني القائم بمهام وزير الخارجية الإيراني، الخميس، أن بلاده لا تبحث عن اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، بل تريد إحياء خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي).

وقال باقري كني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "لا نبحث عن اتفاق جديد وهدفنا هو إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وأمريكا لم تتمكن بعد من العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سياسة إيران النووية ما تزال قائمة على فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، قال كني إن "هذه الفتوى ملزمة ولا يمكن لأحد أن يخالفها، وتحرّم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية".

وعند سؤاله عن تورط طهران بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أجاب: "استخدمت إيران الآليات القانونية والقضائية المحلية والدولية لتأكيد حقوقها، وكذلك لتقديم القادة والمنفذين والعملاء الذين شاركوا في اغتيال قاسم سليماني".

وتابع: "في إيران ليس لدينا ما يسمى متطرفاً أو معتدلاً بل هناك أفكار مختلفة لإدارة الحكومة، والديمقراطية حقيقة في إيران ونحن فخورون بها"، منوهاً إلى أن "كل شعب إيران يقبل مسعود بزشكيان رئيسًا للبلاد".



