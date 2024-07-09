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بعد تصدرهم الانتخابات.. من هم أبرز رموز الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة؟

بعد تصدرهم الانتخابات.. من هم أبرز رموز الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة؟
قيادات الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدةالمصدر: صحيفة لوموند
محمد نصري الحراحشة
محمد نصري الحراحشة
09 يوليو 2024، 11:57 ص

خلق فوز اليسار المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية، نوعًا من الفضول للتعرف على تحالف الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة التي كسرت شوكة اليمين، واكتسحت نتائج الانتخابات الأخيرة، فما هو تحالف الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة؟ و من هم رموزه؟

و الجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف من الأحزاب اليسارية الفرنسية، جمعت بين الاشتراكيين والشيوعيين وعلماء البيئة "حزب الخضر"، وحزب فرنسا الأبية، وتشكلت الجبهة، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 9 يونيو الماضي.

 
 من هم قادة الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية؟

مارين تونديلييه - حزب الخضر:

برزت قائدة حزب الخضر مارين تونديلييه كأحد أهم الأصوات في حملة اليسار خلال هذه الانتخابات، حيث دعت المرشحة البالغة من العمر 37 عامًا، في وقت مبكر، إلى "جبهة وطنية" ضد أقصى اليمين، وهو جهد مشترك لسحب المرشحين في الجولة الثانية لصالح أولئك الأكثر استعدادًا للتغلب على أقصى اليمين.

 

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جان لوك ميلانشون- حزب فرنسا الأبية:

أسس جان لوك ميلانشون، اليساري، حزبه الحالي "فرنسا الأبية"، في العام 2016، قبل الترشح للرئاسة للمرة الثانية في انتخابات 2017، يتمتع السياسي البالغ من العمر 72 عامًا بمسيرة طويلة في السياسة، وقد أصبح عضوًا في مجلس النواب في سن الـ35 عامًا، وكذلك مشرعًا في الاتحاد الأوروبي العام 2009، واحتل المركز الثالث خلف إيمانويل ماكرون ومارين لوبن في الانتخابات الرئاسية للعام 2022.

 

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 أوليفييه فور- الحزب الاشتراكي:

كان زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أول شخص يتحدث باسم الجبهة الشعبية الجديدة في المناظرات الانتخابية.

وتدرب فور كمحام، وأصبح مستشارًا لوزيرة العمل مارتين أوبري في العام 1997، ولاحقًا نائبًا لفرانسوا هولاند عندما كان الرئيس السابق يدير الحزب الاشتراكي، واُنْتُخِب لأول مرة كعضو في البرلمان العام 2012، وبدأ في قيادة الاشتراكيين في العام 2018.

 

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فابيان روسيل – الحزب الشيوعي الفرنسي:

قاد فابيان روسيل الحزب الشيوعي الفرنسي، منذ العام 2018، بعد انتخابه لأول مرة في البرلمان في العام 2017.

نشأ في شمال فرنسا، وعمل صحفيًا قبل الدخول في السياسة، وانضم إلى حركة الشيوعيين الشباب في وقت مبكر.

 

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فرنساإيمانويل ماكرونالجبهة الشعبية

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