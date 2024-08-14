قال مسؤول أمريكي إن "مرحلة السماح انتهت"، فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط والرد الإيراني المرتقب على إسرائيل، إثر اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وأشار المسؤول الأمريكي، في حديث لقناتي "العربية" و"الحدث"، إلى أن "أي شيء ممكن أن يحدث الآن".

وأوضح أن الأجهزة الأمريكية تعد هذه المرحلة "مرحلة السماح"، إذ يتأخر الرد الإيراني، وتسمّيها حرفياً "المرحلة الحلوة"، لكنها تعرف أيضاً أن الإيرانيين يعملون خلال هذه الأيام على وضع خطط للرد على الضربة.

ويضيف التقرير: "والآن يعتبر الأمريكيون أن مرحلة السماح هذه انتهت، والآن بدأت مرحلة "الأيام العصيبة"؛ إذ من الممكن أن ترد إيران على اغتيال زعيم حركة حماس في طهران، ويكون "حزب الله" مستعداً لتنسيق هجومه المحتمل مع طهران، ردّاً على مقتل فؤاد شكر أحد أكبر قادة التنظيم التابع لإيران.

كما يرى أن الأمريكيين استغلوا مرحلة السماح هذه لإيصال رسائل إلى طهران، وإلى الأطراف التابعة لها، مفادها أن واشنطن لا تريد تصعيداً، وقد استعملت الولايات المتحدة كل الأقنية الدبلوماسية المتاحة لإيصال هذه الرسالة إلى طهران.

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مخاوف أمريكية

ووفق التقرير، فإن الأمريكيين يخشون أن تكون طهران استغلّت "مرحلة السماح" لتنسيق هجوم أكبر وأسوأ من هجوم 13 أبريل نيسان الماضي.

ويقدّر الأمريكيون الآن أن لدى إيران الكثير من الخيارات، خصوصاً شنّ هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية وبالتعاون مع الميليشيات التابعة لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن.