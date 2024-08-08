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ردا على التوغل في كورسك.. ميدفيديف يدعو "لاجتياح عمق أوكرانيا"

ردا على التوغل في كورسك.. ميدفيديف يدعو "لاجتياح عمق أوكرانيا"
ديمتري ميدفيديفالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
08 أغسطس 2024، 8:40 ص

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف إلى اجتياح عمق أوكرانيا ردا على توغل قواتها في منطقة كورسك الحدودية غرب البلاد.

وقال في منشور عبر تطبيق "تليغرام" إنه من الآن فصاعدا يجب ألا تقتصر "العملية العسكرية الخاصة" على معاقبة من وصفهم بـ"النازيين" واستعادة المناطق الواقعة شرق وجنوب أوكرانيا التي أعلنت روسيا ضمها إليها.

وأضاف أنه ينبغي رفع أي قيود فيما يتعلق ببعض الحدود المعترف بها لأوكرانيا.

وتابع أنه يتعين الآن التحرك باتجاه عمق الأراضي الأوكرانية: خاركيف (شمال شرق) وأوديسا ونيكولايف (جنوب) ودنيبروبتروفسك (وسط) وكييف (شمال) مشددا على ضرورة "سحق العدو".

وأضاف أن كييف تريد عبر عملية كورسك إظهار ما تبقى لها من قوة للحصول على المال والأسلحة من حلفائها الغربيين، داعيا لأخذ الدروس من التوغل الأوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن أوكرانيا باستهدافها مقاطعة كورسك تتعمد تنفيذ ما وصفه باستفزاز جديد واسع.

روسياالحرب الروسية الأوكرانية

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